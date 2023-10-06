大陸漲價發威 榮成9月轉盈

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榮成9月與前三季營運

工紙廠榮成（1909）受惠大陸漲價效應，9月繳出今年單月首度轉盈成績，自結9月本業營業利益8,607萬元，較8月成長5,920萬元，合併稅前盈餘2,130萬元，每股稅前盈餘0.01元。展望第四季傳統旺季，歐美節慶出口貨、大陸雙11電商貨等需求看增，法人估可望維持漲價動能，榮成營運拚逐月向上。

榮成9月營收40.47億元，月增0.66％、年減11.77％，連續兩個月呈現月增；累計前三季營收344.2億元、年減12.88％，稅前虧損10.29億元，每股稅前小虧0.78元。

法人表示，榮成轉盈主要受惠大陸工紙9～12月為傳統旺季，外有耶誕節、感恩節出口需求，內有電商雙11、雙12等利多因素，終端紙箱需求增加帶動工紙漲價動能，玖龍、理文、山鷹等大陸工紙大廠9月多次發出漲價函，增強下游拉貨意願，目前大廠庫存均處於歷史低位。

依大陸生意社瓦楞紙價格走勢，本波大陸工紙漲幅至少達每噸人民幣200元，相較境內廢紙僅漲人民幣70～80元，利差有擴大趨勢，大陸大型紙廠多次表達對10月、整個第四季旺季市場需求回升具信心，工紙產業逐步走出疫情以及疫後經濟復甦緩慢等不利因素，獲利修復可期。

榮成在9月中法說會預估，工紙市場處於景氣谷底，狀況不會再差，工紙業後續將呈逐月改善趨勢。中國大陸近期公布多項經濟數據好轉，顯示企業生產經營活動擴張加快，營收8成來自中國大陸市場的榮成將受惠，趁著工紙漲勢，續拚全產全銷。