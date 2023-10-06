新單出貨 聯嘉產能衝滿載

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LED車燈模組廠聯嘉（6288）進入出貨高峰，隨著新案陸續出貨，第四季稼動率也隨之拉高，其中台灣廠獨家供應特斯拉皮卡Cybertruck近期開始小量出貨，稼動率突破90％；大陸廠目前稼動率已近100％，美國新廠稼動率年底前估可達80％，預計明年再新增一～二條生產線後，將可開始貢獻獲利。

聯嘉持續搶攻新能源車市場，已接獲包括特斯拉、RIVIAN、保時捷、FISKER等電動車零件訂單，今年供貨電動車營收比重持續成長，貢獻營收占比約可達20％。

其中最受矚目的為特斯拉皮卡Cybertruck訂單，近期已小量出貨。聯嘉推估，Cybertruck訂單明年約可達到10萬輛，將成為業績成長動能之一。

除特斯拉訂單，聯嘉表示，第四季開始至明年1月陸續有新案開始出貨，因此也將帶動集團美、中、台三地工廠稼動率，其中大陸廠稼動率已接近100％，台灣廠在突破90％後，年底前也希望可持續拉高至100％。

聯嘉表示，美國廠共設有三條生產線，目前已有兩個案子進入量產，目前稼動率已突破70％，年底將有第三個案子將量產，稼動率應可再提升至80％以上，明年還會有新案出貨，因此已規劃新設生產線。

聯嘉認為，第四條生產線加入，美國廠將開始貢獻獲利，尤其以目前規劃明年新增的生產線，將推動自動化生產，有助獲利提升。

事實上，隨聯嘉在手訂單逾百億元，新案並陸續出貨，公司內部也設定今年業績將繼續兩位數成長。聯嘉前八月營收27.98億元，創同期新高；受惠新案陸續出貨，9月營收有機會再創高。