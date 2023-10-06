材料-KY 九月、第三季雙響炮

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材料-KY（4763）因絲束和醋片需求持續強勁，加上新產挹注以及持續調高售價，自結9月營收為12.17億元，月增8％、年增199％；第三季營收為32.61億元，創上市以來單季新高；前三季營收為71.89億元，年增137％。

展望第四季，材料-KY認為，在貿易戰、地緣政治情勢變化，供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠，搭配大陸醋片內需市場持續升溫，營運成長持穩看好。因應絲束需求與營運成長，材料-KY預計2025年完成3萬噸的醋片產能擴增。

材料-KY表示，因應市場需求，今年大舉展開擴產計畫，擴增後年設計總產能為37,000噸；醋片廠也於今年6月完成5,000噸醋片產能擴增，擴增後年設計總產能為3.5萬噸。在新產擴充、需求價量提振發揮，材料-KY前三季絲束營收比從去年的63％提高至83％；醋片營收比則從去年的32％縮減為16％；醋酐營收比從去年的5％縮減為至1％。

為鞏固競爭優勢、強化營運發展能量，材料-KY除了持續優化生產效率與擴大產能外，將以兩策略方向布局，包括把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料；另外瞄準中國大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，擬建置醋酸纖維長絲及三醋酸纖維產能，增加多樣化產品。