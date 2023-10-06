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華航 法人買超放量走高

華航日線圖
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華航（2610）揮別跌跌不休的行情，5日一早以20.95元、上漲0.4元開出，跌深的股價吸引抄底的買盤，在多方搶進下，華航全場多半維持在半根漲停的位置狹幅整理，終場收21.7元、上漲5.59％，成交量放大到5.56萬張，三大法人買超4,436張，成功攻占5日、10日及年線。

華航雙管齊下提升獲利與營運效率，一是聚焦高載客、高票價含金量高的日本等航線增班；二是航機汰舊換新，預計賣七架747-400F貨機，已經公告五架售機處分利益約為855萬美元，適逢近期國際油價走跌，有助於增加獲利。

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