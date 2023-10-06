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萬國通 收漲停多頭向上

萬國通日線圖
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萬國通（9950）受惠旅遊觀光活絡，營運復甦升溫，5日伴隨特定買盤進駐拉抬，以漲停價23.25元收盤，創波段高點，成交量3,019張，多空量能強勢向上。

萬國通為全球最大行李箱製造商，國際品牌TUMI、Samsonite、Porsche Design、Victorinox等均為客戶；自有品牌Eminent進駐歐洲百貨巨頭Kaufhof & Karstadt銷售。第二季認列處分子公司股權利益，淨利年增794.54％；上半年淨利為9.6億元，EPS達5.74元；前八月營收年增36.15％。

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