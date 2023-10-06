PC旺季不旺 鍵盤廠業績平淡

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鍵盤廠近六季營收

PC產業第三季旺季不旺，鍵盤廠表現和前一季相當。群光（2385）受惠9月急單挹注，拉抬第三季自結合併營收為258.09億元、季增1.76％、年減15.79％。

致伸（4915）第三季合併營收157.24億元，較上季減少2.1％、年減29.61％。達方（8163）第三季合併營收68.44億元、季減0.65％、年減9.61％。

群光9月合併營收91.41億元、月增5.73％、年減9.47％，連續兩個月出現月增，單月再次突破90億大關，四大產品線包含鍵盤、影像、電源與網通皆同步月增，其中鍵盤月增幅度最大，主要受惠PC/NB急單挹注。

群光累計前三季自結合併營收達738.94億元、年減16.17％。隨著9月營收創下今年以來高點，群光第三季營收相比前一季小增1.76％，優於市場預期。法人表示，原先預期群光第三季將較上季微幅下降，但PC/NB急單挹注，抵銷運動攝影機客戶遞延拉貨影響，第三季營收反轉上升，創今年新高。

法人預期，在產品組合優化與營運費用嚴控之下，群光第三季營業利益率可望高於第二季，全年獲利表現可期。

致伸9月合併營收55.11億元、月增6.02％、年減26.82％。第三季合併營收157.24億元、季減2.12％、年減29.61％。累計前三季合併營收為464.66億元，較去年同期下滑23.22％。

致伸近年以獲利導向為目標，從客戶及產品組合上持續優化，毛利率及營業利益率顯著提升。致伸在產品應用上拓展至高附加價值的AI智慧安全監控，此外，也積極在汽車電子（ADAS/AVAS）、AIoT（B2B）視覺方案和AR/VR/MR等新技術耕耘，將陸續貢獻營收。

達方9月本業合併營收為23.26億元、月增4.8％、年減7.46％。累計第三季合併營收為68.44億元、季減0.65％、年減9.61％。累計前三季自結合併營收為197.33億元，較去年同期減少13.23％。

達方先前指出，IT、被動元件的庫存都回到疫情前正常水位，下半年還是優於上半年。自行車和電動輔助自行車還是在去化庫存，品牌和組裝廠庫存水位仍高，預期庫存調整會持續到明年。