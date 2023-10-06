新藥業IPO揭露新規 上路

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生技業上市加強公開說明書資訊揭露內容

為資本市場產業多元化發展，響應我國政府推動生技醫藥產業政策，與提升生技醫療產業於初次申請上市（含一般板及創新板）資訊揭露，臺灣證券交易所5日公告訂定「新藥或醫療器材研發公司申請上市公開說明書揭露重點參考」，自即日起實施。

證交所指出，此次強化生技產業發展策略包括：

一、資訊揭露規範方面：首先，發布「新藥或醫療器材研發公司申請上市公開說明書揭露重點參考」，強化公開說明書資訊揭露，以利投資人於投資決策時之風險衡量。

其次，強化新藥研發資訊重大訊息管理，透過增進資訊透明度，以降低投資人之資訊不對稱情形。

第三，鼓勵新藥研發公司增加辦理法人說明會的頻率，並於法說會上充分說明公司相關財務業務概況、研發進度、產業現況及未來發展規畫等資訊。

證交所表示，公開說明書的封面，要以顯著字體註明「本公司係新藥／醫療器材研發公司，產品開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，請投資人特別注意且詳細閱讀本公開說明書內容，並謹慎作投資決定」，並敘明相關營運風險說明的頁次索引。

另在風險因素要做四大揭露：

1.揭露面臨研發產品無法開發成功、開發進程延宕、銷售未如預期或無法授權予他人之風險及所採取的因應措施。

2.揭露臨床試驗或臨床／上市後用藥生產依賴第三方（如CRO、CMO）之風險及所採因應措施。

3.揭露營運資金短絀之風險，應說明營運資金之充足性，可用以支應之研發時程及所採因應措施。

4.揭露技術授權合約或委外契約之限制條款暨所面臨之風險及所採因應措施。

二、投資人教育宣導方面：透過辦理生技產業講座，持續加強投資人教育宣導。

證交所表示，臺灣近年來在新藥開發國際授權案頻傳佳績，讓國際看見臺灣生技研發的價值，顯示臺灣生技醫療產業的研發量能持續蓬勃發展。

展望未來，證交所期許透過資本市場力量，秉持扶植產業初衷，為臺灣生技醫療產業發展注入新動能，延續臺灣生技產業亮點，提升產業鏈價值，以研發創新引領生醫製造量能，以利建構生技產業生態圈。