World Gym上市案 審議通過

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全台最大連鎖健身房－世界健身事業（World Gym）4日通過證交所上市審議委員會核准股票第一上市案，將以「世界健身-KY」（2762）在台掛牌，最快明年第一季正式掛牌。看準疫後掀起健身潮，台灣World Gym今年營收要挑戰百億元高目標。

台灣World Gym目前總店數118家，第四季展店計畫啟動，特別聚焦於桃園地區，包括桃園台茂店及中壢中原店，預售期間皆有相當亮眼的會籍銷售表現。

世界健身-KY指出，World Gym主要業務為經營會員制連鎖健身中心及教練課程，去年合併營收88.67億元，稅前盈餘3.68億元，EPS達6.15元；今年上半年稅前盈餘1.99億元，EPS為1.58元。世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰（John Edward Caraccio）在今年集團春酒中，已喊出2023年營收目標為100億元。

世界健身-KY公司實際營運主體為香港商世界健身事業公司台灣分公司，公司註冊地為英屬開曼群島商，亞洲主要營業地為台灣，實收資本額新台幣10億元，淨值27.24億元，全體董事九席（含獨董四席），董事總持股比45.57％。

為替世界健身-KY股票上市造勢，World Gym宣布祭出10月優惠二選一活動，包括一個月單點會籍10元，及限定短期會籍手續費10元等優惠。

另外，World Gym今年還跨足零售服務，預定10月11日分別在三重五華店及台中文心店，推出能量飲品和品牌運動服飾，正式開賣，擴大健身俱樂部市場版圖。