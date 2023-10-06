旭富擴觀音廠 拚2025投產

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旭富（4119）災後重建加馬力！董事會通過啟動現增，擬發行1,200萬股，每股溢價80元，這是公司近十年來首度辦理現增案，預計募資9.6億資金可望在11月到位，將用於擴增觀音新廠產能，預計新廠2025年加入投產後，產能將增加5成。

新加坡生技公司TauRx Pharmaceuticals開發的阿茲海默新藥，正向英國、美國和加拿大提交藥證申請，有機會成為近20年來首個一線針對阿茲海默TAU蛋白沉積的治療用藥，旭富為獨家供應原料藥，看好阿茲海默新藥百億美元的潛在市場，也讓旭富的新產能備受關注。

除阿茲海默新藥外，旭富也積極布局高毛利新品，包括嗜睡症藥物、大麻二酚及青光眼藥物等，都被認為是未來業績成長的重要動能。

旭富的觀音廠原規劃兩條產線，不過在大股東支持下，今年直接擴增興建四條產線，建廠資金原本預計20億元，採長、短期借款各半，惟因後續工程款追加到24億元，因而辨理現增支應，預計2025年第一季完工試產後展開查廠程序，力拚下半年進入量產。觀音廠加上旭富今年底蘆竹既有廠房七條產線全數復工，整體產能將較火災前增加約5成。

旭富2020年底遭祝融之災，蘆竹廠付之一炬，2021年營收驟降至8.64億元，EPS僅0.58元；不過隨產能逐步回復，今年前八月營收達8.18億元、年增50.5％，上半年EPS達2.45元。