期交所 推費城半導體期

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臺灣期貨交易所為協助交易人掌握半導體產業商機，擴大國際鏈結也拓展全球商機，5日宣布，預計推出「美國費城半導體期貨」商品，期交所也成為美國境外唯一掛牌該指數期貨之交易所，商品相關規畫及增修訂規章，目前已獲主管機關核准，上市日期預計為今年12月中旬。

期交所表示，半導體為全球科技業的中樞神經，對台灣產業也是重中之重，從手機、電腦、汽車到軍事及太空領域，半導體都是不可或缺的元件，尤其近年來在疫情的影響下，數位經濟更蓬勃發展，半導體作為數位化的核心材料，也成為各家必爭的戰略資源。

美國費城半導體股價指數涵蓋半導體產業鏈中的上中下游公司，其中包括了NVIDIA、AMD、Micron、ASML及Intel等30家在全美上市的全球半導體龍頭企業，以往被視為半導體產業的景氣風向儀，其指數走向更影響台股甚鉅。

期交所說明，此次推出的美國費城半導體期貨以新台幣計價，除了無匯率風險，契約乘數為每點新台幣80元，契約規模約30萬元，原始保證金約為契約規模的9％，不僅日夜盤皆可交易，更有助於交易人掌握美國新興科技類股操作機會，進行風險控管與部位調整，並可搭配期交所的台灣半導體30指數期貨及其他美國股價指數期貨執行策略交易。

期交所指出，人類在疫情後於科技領域上出現許多重大變革，包括AI（人工智慧）興起、量子運算逐漸整合至生活、異質整合、氣候危機升高等，先進半導體科技將有助於因應變革帶來的挑戰，相信AI加上半導體技術，不僅能輔助人類解決問題，也優化效能、推動量子運算等；期交所繼推出台灣半導體30指數期貨後，再推出美國費城半導體期貨，不僅完整的提供國內外半導體的期貨商品，更可協助交易人洞察科技變革與趨勢，以掌握未來賽局的勝負關鍵。