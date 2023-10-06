日圓期空單 留意翻多風險

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美元指數9月再度向上大漲，月K收漲幅度高達2％以上，也打破了2022年12月以來維持的每月「跌、跌、漲」的震盪走弱規律，從技術型態上觀察，似乎正準備醞釀下一波的上攻走勢，美元指數目前主要以多方較占上風。

永豐期貨分析師劉佳倫表示，回顧近期的市場狀況，自9月21日美國聯準會會議結束後，市場就呈現美元與美國公債殖利率持續向上攀升、股市以及非美貨幣向下修正的態勢，主流貨幣中，9月歐元下跌2.24％、英鎊則為下跌3.7％，反而今年表現最疲軟的日圓跌幅相對較輕，跌幅僅有1.58％。

日本央行何時退出現行的極度寬鬆政策是市場特別聚焦的議題，加上日圓目前位階已來到接近20多年來最便宜的位階，市場出現風吹草動，就有可能令日圓出現短暫性的大幅彈升，在10月4日日本央行表示，評估實質和潛在經濟產出差異的產出缺口，第二季繼續縮小至負0.07％，並可望在第三季轉正，讓市場揣測長期的寬鬆政策有望進行反轉。

另外，日本財務大臣鈴木俊一也在當日對媒體訪問中提到「準備對過度波動採取必要行動，不排除任何選項」，代表目前日圓急速貶值到150附近的位階，已讓日本當局開始關注，雖不代表絕對會出手干預讓日圓貶值趨勢扭轉，但建議手中持有較多日圓期貨空單者，須留意未來日圓因消息面彈升轉強的風險。（永豐期貨提供，黃皓宸整理）