多方搶進 航空雙雄權證熱

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）5日同步大漲逾5％。法人指出，其利多題材主要受惠於西德州原油單日重挫5.6％，創下一年多來最大跌幅，有利航空業降低燃油成本，進一步推升多方買盤搶進。

根據IATA預估，全球航空客運量自2020年落底後維持逐年成長，且截至今年4月全球客運量已恢復至2019年的90.5％。各地區方面，IATA預估歐美市場2023年航空客運量即可恢復至2019年的98％～100％，而亞洲市場預計2023年恢復至2019年的86％、至2024年完全回到疫情前水準。

法人評估，長榮航今年首季用油桶數為350萬桶，若以全年1,500萬桶計算，則在不考慮燃油附加費的情況下，燃油價格每變動10美元，對於公司全年每股純益（EPS）影響約為0.85元，考量近期航空燃油價格下跌，有助航空公司營運成本壓力舒緩。

此外，今年第三季為疫情完全解封後的第一個暑期旺季，在客運價量有望進一步增長帶動下，預估長榮航單季稅後純益將有季增2成以上實力，第四季則考量客運價量較第三季旺季略有回落，加上貨運量增價跌，下半年EPS有機會往2元靠攏。整體而言，航空公司今年整體獲利結構將延續客運增長、貨運衰退趨勢。

受惠疫情後國人出國旅遊需求大增，帶動客運營運大幅回溫，且暑假旅遊旺季即將來臨，客運將迎來大幅成長期；貨運部分，隨著貨運價格呈現修正，疫情紅利時代結束，預計今年起將回歸常態，對整體獲利影響不大，而在成本部分，燃油均價呈現下跌，航空業成本支出減少，增添獲利表現。

另就量價結構來看，華航成交量能增加69％，多方動能相較於長榮航更強，第二，外資連續三日買超華航，量能、籌碼情況均佳，有利於連續多方行情。