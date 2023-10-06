信驊世芯爭股王 法人喊買

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台股股王爭霸愈來愈白熱化，信驊（5274）積極守護股王寶座，世芯-KY（3661）來勢洶洶，高價雙箭頭持續獲得研究機構力挺，投顧法人看好，世芯-KY明、後年展望樂觀，信驊中長線商機可期，雙雙給予「買進」投資評等。

世芯-KY日前在花旗環球證券推高股價預期的激勵下，成功引領台股反彈，全球最大雲服務商亞馬遜看好AI需求強勁，預期自製晶片為趨勢，將積極投入，已進展至第三代，法人看好，合作夥伴世芯-KY為最大贏家。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀指出，世芯-KY除了來自亞馬遜的特殊應用晶片（ASIC）業務，尚有包括英特爾，以及其他科技巨擘在內的多個AI晶片潛在專案。最近有消息傳出，Google接下來可能自行設計新一代AI晶片、TPU，看好世芯-KY已經做足準備，能夠掌握統包解決方案的AI ASIC成長機會。

研究機構指出，世芯-KY受惠北美大客戶對AI晶片需求強勁，大型語言模型推升AI深度學習使用量增加，不論是推論與訓練用途，自製晶片趨勢將加速營運動能，加上其他AI客戶下半年至2024年開始明顯貢獻，以及四個專案量產在消費性產品、AI晶片與行動裝置產品，且先進製程7與5奈米的NRE逐季提升，下半年營收與毛利率優於上半年。

信驊歷經一年庫存調整，永豐投顧認為，第四季營收呈現雙位數季增幅度，中長期則受惠每台伺服器的內含價值提升，長期營運仍正向以待。