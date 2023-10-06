台股基金逆勢強 近一季平均漲逾6%

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台股基金近一季 報酬率前十強

近一季台股先後受到大陸房地產倒債危機、美債降評等系統性事件影響，加權指數及電子指數季線皆收黑，但台股基金卻是不跌反漲，近一季平均上漲6.71％，績效表現最佳報酬率甚至逾2成，前十強基金報酬率從16％起跳，表現相當出色。

台股基金近一季績效前十名，統一中小基金報酬率達23.94％，為唯一一檔報酬率超過2成的基金，這檔基金不僅短期表現優異，長期績效也不俗，近一年報酬率近7成，近三年更是翻倍漲。再檢視前十強基金中，包括路博邁台灣5G、日盛新台商、富蘭克林華美台股高科技與日盛MIT主流等基金，單季報酬也都逼近2成。

統一投信表示，近期聯準會利率會議暗示將再升息1碼，使美債殖利率大幅上升，市場重新調整對AI類股的評價，壓抑股市表現。但台股電子業已開始有較明顯復甦，加上大選將至的政策利多，年底前台股仍有望震盪走高。AI類股作為能見度最高產業，在台股整理後有機會獲得資金青睞，開啟台股新一波行情。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，AI Server已於9月開始出貨，顯然AI Server已成為大趨勢，製造業也有機會在年底前重新迎接新一波庫存回補週期，雖然短期盤勢可能受美債殖利率攀升和美元指數上揚影響，出現震盪走勢，然而就基本面來說，台股第四季獲利年增率轉正預期不變，同時預估大陸刺激政策效果可望逐步展現，2024年企業獲利年增率有機會擴大，並支撐台股重回長多格局。

安聯投信台股團隊認為，目前產業基本面沒有太大變化，市場仍持續處於資訊的空窗期，之前已領先反應趨勢的相關主題，也在等待更多數據的同時，面對評價與籌碼面的調整期。

投信法人強調，台股第四季在產業旺季、作帳行情、消費旺季等激勵下，上漲機率向來較高，達9成之多，其中電子指數平均漲幅，在三大指數中表現居冠，今年又有選舉行情逐步發酵利多，搭配AI產業大趨勢爆發，AI需求極具想像空間，有利台股表現。