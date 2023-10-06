Q4旺季到 布局台股ETF好時機

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台股ETF受益人最新一周前十名

最新集保戶股權分散統計至9月28日顯示，53檔台股ETF受益人最新一周增加4萬9,112人，法人表示，無畏台股大盤震盪，總受益人連續九周創新高，來到555萬9,071人，今年來更增加140萬2,913人。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志指出，統計顯示金融海嘯後，每年台股第四季表現，指數平均報酬4.28％，正報酬機率80％。台股經拉回整理一波，目前正是逢低分批布局的好時點，第四季旺季即將到來，穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。

野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，科技相關族群近期陸續觀察有個股重新站回季線或季線附近有撐，可留意長期趨勢創新科技題材，因去年到今年受到疫後及景氣影響，電子業庫存都尚在消化當中，導致股市受到影響，ODM扣除iPhone產業，已經連續降四季，IC設計、IC通路商、IC封測也都連降3季，但晶圓代工庫存都還在高位，去化得比想像中慢，不過最壞狀況已經過去，後面會持續往好的方向走。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成預期，台股第四季隨基本面逐步好轉，仍看好其後市表現，建議可透過一籃子電子股布局的台股ETF，掌握各次產業復甦及類股輪動漲升機會。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益強調，結合低碳、ESG、平準金機制三大優勢進化版的市值型ETF，強調除市值夠大且獲利外，更是重視低碳ESG的企業優勢，在低碳足跡創造台股碳金奇蹟的趨勢下，台股市值前兩百大中，低碳密度企業股價表現相對突出。

台灣企業含碳量決定股價含金量，國際淨零碳排趨勢將會左右台灣企業的營運及獲利，因此成分股的ESG永續經營能力將是獲利關鍵，未來ESG永續經營能力越好的企業越能吸引資金。