北市地標級A辦 國家企業廣場吸睛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近期受台商回流、中美貿易戰以及疫情等因素影響，北市「商辦荒」難解，使各家業者紛紛卯起來準備銀彈，掃購市區新舊商辦。專家預估，包含信義路、敦化南北路、南京東路、復興北路等區域的新舊商辦，都會是這波投資人「獵辦」熱潮重點。

復興北路、長安東路二段口，最新登場的預售A辦「國家企業廣場」，與京華城都更推出的「京華廣場」是北市當前唯二可售商辦，PK地段的捷運優勢、城市核心價值，以及靠近松山機場與就近抵達北車高鐵陸空雙國門等條件，且區內金融、貿易、日商密集群聚，有多家飯店百貨商圈成熟機能配套，是臺北市真正中心商業區，推出「國家企業廣場」的興富發，為該案喊出「TAIPEI ONE」第一也是唯一的超級蛋黃CBD頂辦定位。

商仲業者認為，買商辦「建築辨識度很重要」，台北這麼多商辦，有哪棟光是建築外觀就讓人印象深刻，是想都不用想就叫得出名字的。信義區有台北101、南山置地廣場、克緹信義大樓，電影電視劇上常被帶到在台中七期NTC國家商貿中心，則是紅到有「竹筍大樓」暱稱。

現在，打造七期「竹筍大樓」與南港「鵝卵石大樓」的Aedas國際建築設計團隊將要為台北市市中心打造一棟「瀑布大樓」－「國家企業廣場」，該案基地456坪，罕見北市三面臨路的基地，面復興北路與長安東路角地，車輛動線由長安東路二段201巷進出，量體總高26層，地下6層，規劃100～1,000坪。