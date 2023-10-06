白派豪宅大作琢白 國際買盤追捧

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今年上半年北市豪宅實價登錄逐漸披露，不少個案站穩200萬，買方背景有國內上市櫃家族、資產公司、亦有外資、港資、外籍人士等國際買盤入主，顯示豪宅市場景氣仍具支撐性，觀察目前市場狀態，「國際建築」有三大特色。第一是由國際級建築師操刀、第二是國際認同地段且位於台北市中心，基地面積達千坪以上、第三是擁有國際級買家進駐。

以這三條件搜尋，北市能吻合的國際建築僅有個位數，像是由普立茲克獎得主、紐約白派大師Richard Meier全盤操刀的「55TIMELESS琢白」，位於信義計畫區國際地標台北101旁，不僅吸引國內企業家、住戶中也有低調的國際商業名人，住戶名單顯赫。其他如位於大安森林公園旁，由Richard Rogers所設計的「One Park」，和位於大直，由澳洲DBI Design操刀的「西華富邦」，都吸引許多企業名人入主。

Richard Meier已在2021年正式退休，其原創白派住宅也成為人間絕響，「55TIMELESS琢白」是他在台北唯一一座，同時也是全球第5座的超高層住宅，加上目前原物料成本上漲、國內建商開發趨向保守，能夠擁有原汁原味、從裡到外都如實呈現國際大師設計的國際建築將越來越少。

「55TIMELESS琢白」堅持從建築外觀、室內公設皆由Richard Meier親自規劃，甚至公共空間藝術品也是Meier親自邀集多國藝術家量身訂製，外觀辨識度高的「麥爾白」，呈現輕透、現代、簡約的質感，深受長年旅居國外的國際品味買家或外籍人士喜愛。