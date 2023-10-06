債券ETF夯 規模衝破1.67兆

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聯準會末次收升息進場配置 長天期美債持有2年累積報酬

國人瘋債券ETF，整體債券ETF規模增至1.67兆元。法人指出，升息循環已近終點，據歷史資料顯示，在近三次升息循環結束時進場配置長天期美債市場，持有二年累積報酬率有望達到20％，國人可趁回檔分批配置美債ETF。

國泰20年美債ETF基金經理人江宇騰表示，因長天期債券價格受升、降息影響較大，根據最新今年9月聯準會利率點陣圖顯示，隱含年底前仍將升息1碼，但今年底是聯準會升息終點的立場沒有改變，明年則轉向降息，進入降息循環後，債券價格反彈幅度最大的就是存續期間長的長天期債券。

江宇騰分析，美國公債被視為無風險資產，違約率極低，避險效果佳，存續期間數值愈大，代表債券價格對利率變化的敏感度愈高，以國泰20年美債ETF為例，截至9月27日，基金平均有效存續期間約16.5年，也就是說，接下來如果債券殖利率下降1％，債券價格有機會上升約16.5％，而且目前指數到期殖利率約4.8％，來到2007年11月以來的新高，殖利率來到難得的甜蜜點。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵認為，儘管近期市場波動頻頻，不過隨升息循環邁向尾聲的方向仍未改變之下，預期利率有望偏下行走勢，將有利債券價格走升，觀察上一次升息循環結束時各債種走勢，可發現長天期美債表現亮眼，觀察以往當利率風險降溫，不論是暫停升息還是降息期間，美國長天期公債後續表現亮眼。

中信美國20年ETF經理人張瓈尹強調，今年聯準會可能進入最後一升，然而鷹派論調、通膨仍待降溫及美國經濟數據具韌性支撐下，使美債殖利率及美元雙雙走高，短期美債殖利率預期將高檔區間震盪。

近期油價上漲也引發通膨預期升溫的擔憂，建議可持續分批承接長天期美債ETF，掌握殖利率高點反轉契機。