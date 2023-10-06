美債後市正向 進場卡位時機現

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近期美國公債殖利率曲線呈反彈走勢，但升息尾聲方向不變，殖利率彈升可視為債市切入契機，投信法人認為，美債市場未來表現正向，現在是投資人較佳入場時機，樂觀看待長期的投資優勢。

兆豐投信指出，美債藉由債券ETF掌握投資風潮，熱度持續上升中，全球債券ETF市場規模正快速增長，光是去年交易額就已達到6.2兆美元，年增長44％，累計過去五年的年複合成長率達23％。年初至今全球債券ETF共獲得逾1,900億美元資金淨流入，建議透過債券ETF組合基金緊抓債券投資機會，依市場變化動態調整策略，利用總經數據判市場景氣循環週期，透過全球債券ETF資產配置，有效分散投資風險，及較低成本優勢，適合納入核心資產配置中。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，在美國經濟強勁、聯準會維持高利率的環境下，預計第四季非投等科技債券指數將表現良好，不過企業展望及財報優劣將決定第四季的贏家和輸家。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，優先擔保非投資級債在優先及擔保雙優勢下，讓投資人獲得較佳的資本保護，在市場大幅波動時，優先擔保公司債防禦效果更明顯。現階段經濟衰退及違約風險提高，建議可增持BB級別公司債，因景氣衰退期間，BB評級債券違約率小於1.5％，明顯優於B或CCC評級以下的公司債，且正報酬機會高，採取防禦型操作因應市場大幅波動。

新光投信固定收益部協理李淑蓉強調，全球債券市場再度出現罕見投資甜蜜時刻，建議開始建立好債部位，及掌握升息真正觸頂到降息後，債券價格向上彈升契機，現在進場先卡位，更能增添未來資本利得收入。

國泰10Y+金融債ETF經理人鍾郁婕說，為對抗通膨高漲，美國自去年起快速調升利率，但根據最新聯準會利率點陣圖顯示，升息循環預計今年告終，明年起進入降息，隨聯準會貨幣政策轉向，目前就是債市投資的甜蜜點。