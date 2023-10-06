亞股基金準備反攻！亞幣Q4發動突擊 「三大市場」有看頭

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今年以來亞洲股票基金表現前十名

今年以來外資多賣超亞股，造成亞股偏弱，在投信亞洲股票型基金上，以印度、越南、科技產業相關基金表現較佳，投信法人表示，看好第四季亞幣反彈可望帶動亞股上漲，尤其看好印度、東協與韓國股市表現。

群益印度中小暨群益大印度基金經理人林光佑指出，印度公債納入JP Morgan新興市場公債指數，這也是印度公債首次被納入國際指標債券指數。初期佔該指數權重最多10％，也預期將吸引300億美元被動資金流入印度公債市場。

儘管印度明年才會正式納入指數，但短期有助於提升印度市場的正面情緒，未來實質面的影響為印度公債殖利率有下跌的動能，對公股銀行的公債投資部位有利，也有助非銀金融資金成本的下滑，且印度節慶消費旺季已於8月底開跑，後續持續看好消費類股表現。

統一投信認為，聯準會升息進入尾聲，強勢美元對非美貨幣利差不再擴大，使亞幣兌美元匯率有望於第四季反彈並帶動亞股上漲。看好韓國半導體及電池供應鏈，印度內需及投資雙引擎帶動金融、基建及工業，泰國則受惠觀光客回流提振旅遊業復甦。

除此之外，統一投信表示，產業庫存調整即將結束，加上半導體產業復甦，讓韓股有望延續今年前八個月的上漲動能。目前市場預估韓國出口年增率將於第四季轉為正成長，帶動經濟成長率加速回升。

印度則是具備內需與投資強勁雙引擎優勢，城市與鄉村消費動能同步上升，加上政府帶動民間資本投資，使印度明年經濟成長率預估仍有6.4％，為全球少見保持高速成長的經濟體。

受大選政治不確定性影響，今年來泰國股市下跌9.25％，但隨著大選落幕，政治不確定性也有望消除。統一投信看好泰國觀光相關產業商機，目前泰國入境旅遊人數已復甦至疫情前高峰的7成左右，但大陸觀光客赴泰觀光人數，僅回到疫情前的近4成，未來仍有提升空間。

泰國Set指數本益比也僅有17.03倍，低於近5年平均值的18.22倍，仍有上行空間。