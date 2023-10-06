利多撐腰 東協股市漲勢動力足

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東協股市今年表現差強人意，雖非最差但也沒有太好，各股市表現分歧，其中以越南漲勢佳，法人表示，東協市場仍有利多，未來走勢還是有上漲潛力。

PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億指出，今年截至10月4日，表現最佳是越南股市，即使近期回檔，指數仍大漲逾12％，印尼股市也維持正報酬，泰國、菲律賓、馬來西亞等市場報酬仍為負值。從經濟展望來看，以印尼企業獲利展望上調最為鮮明，展望未來兩年仍有穩定的雙位數成長，受惠於旅遊、內需等亦後復甦題材，搭配原物料出口支持，有利於改善國家稅收；然其他東協市場則相對弱勢，也反映在股價走勢上。

整體新興亞洲體質穩健，市場仍有題材面可發揮且預期大陸下檔風險可控，未來表現不宜悲觀，建議投資人可納入東協市場作為戰略配置。

元大投信認為，高盛預估印尼今年經濟增長5％，印尼央行升息壓力緩解，有利基本面復甦增溫，觀察近期經濟數據表現，PMI於5月顯著回落至50.3後，近三個月呈現明顯回溫態勢，近兩個季度呈現逐步增溫趨勢；去年第四季GDP成長5.01％，今年第一季、第二季回升至5.03％和5.17％，顯示經濟表現漸入佳境。長線看好該國人口眾多，具有龐大內需市場潛力，看好印尼股市表現契機，另未來重點關注明年2月舉行的總統大選。

群益東協成長基金經理人高浩偉分析，觀察近期東協國家個別表現，新加坡近期數據顯示製造業放緩減速，景氣可望築底，加上未來六個月至九個月新加坡將陸續舉辦多項大型賽事與展演，可望進一步提振觀光產業，類股表現可持續留意。

印尼方面隨著明年2月終將舉行總統大選，近期可關注相關政策題材動向與選前行情；新任泰國政府承諾將推出經濟刺激政策，包括調降能源及電價、開放大陸觀光客入境免簽等等，加上目前泰國政府的負債佔GDP比重仍相對健康，政府財政上有操作空間。