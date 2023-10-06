機動到期機制 掌握優殖債

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美國升息循環接近尾聲，目前美國投資等級債指數殖利率是2008年金融海嘯時期以來的最高進場機會，投信業者建議，把握升息尾端佈局債市的好機會，尤其是設有提前結算機制的機動到期債券基金，更有利掌握優「殖」債券投資機會。

根據統計至8月底，美國投資等級公司債平均殖利率來到5.35％，為13年以來高位。復華投信債券研究團隊認為，聯準會積極升息打擊通膨後已見成效，衡量指標核心CPI年增率自去年9月6.6％高點持續回落至今年8月的4.3％，研判目前美國政策利率5.25％～5.50％接近升息循環尾聲，從最新的利率點陣圖顯示，明年有降息機會，基金布局時機接近利率高點，可同步掌握債券殖利率較高，及未來若降息可能的資本利得機會。

當前各主要債殖利率多來到高檔，復華二年半至五年期機動到期債券基金經理人杜承豪表示，布局鎖定A級及以上投資等級債，主要在於投資等級債違約風險較低，當聯準會開始降息時，A級投資等級債的資本利得，高於BBB及非投資等級債的機率大，加以先前債券價格受Fed快速升息衝擊後，目前價格位處低檔區，未來若降息資本利得投資機會可期。

目前債市的甜蜜投資機會已經受到法人高度認同，中信高評級公司債（00772B）經理人游忠憲指出，隨著美國通貨膨脹趨於緩和、經濟數據轉佳，預期高利率將維持更長時間，意味著過去10年的低利率，短期將難以再見到，而這波升息亦將接近尾聲。

游忠憲強調，這波升息循環迄今，促使美國債券殖利率來到相對高水準，近期美國10年期公債殖利率已突破4.0％，呈現高檔震盪格局，相對能兼顧穩健性及收益率的好時點，且在經濟大幅衰退的可能性較低之下，建議投資人應衡量自身資金佈置、分批進場。