亞洲非投等債 可留意布局

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據亞銀預測，印度、大陸、越南及印尼經濟成長率分別達6.3％、4.9％、5.8％及5％，明年6.7％、4.5％、6.0％、5％，新興亞洲經濟復甦步調相對堅實，今年美國GDP上修，有極大機率經濟呈現軟著陸，且通膨增長率亦逐漸減低，預期企業違約率將受到控制，亞洲投資非投資級債殖利率達12％以上，加上經濟基本面持穩，可留意布局時點。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊表示，亞洲非投資等級債券相較於全球及美歐非投資等級債更具收益率高特性；並且擁有低存續期間、低利率敏感度之特性。目前ML亞洲非投資等級債指數殖利率約12.06％，利差為703個基本點（1個基本點為0.01個百分點），價值面深具優勢。

印尼持續推動經濟復甦，且近期停止升息循環，通膨已降至2％～4％目標區內，預期債券價格將有所支撐；印度最新年度預算將資本支出提高33％，創造就業和基礎建設為優先要務，去年開始啟用5G服務，且政府提及明年電信行業收入將可年增30％以上，年度預算於再生能源領域投資3,500億盧比，可關注鋼鐵、再生能源及電信等相關標的債券表現。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝指出，亞債後市表現主要觀察大陸經濟的展望，大陸官方進一步刺激融資市場，有助大陸及亞洲債券後市表現，看好高品質的亞洲發行人。目前新興亞洲債券市場供給仍低，資金流出狀況可望緩解，因投資人低配新興市場，資金有機會持續流入新興亞債，同時具備高息收及短存續期間的新興市場短天期高收債長期投資價值浮現。

第一金全球非投資等級債券基金經理人呂彥慧認為，非投資等級債雖殖利率水準具吸引力，對CCC以下的低評級債券，受經濟下行風險影響大，需較審慎留意，且在不同產業的信評分化也加大，應更留意評等較佳的非投資等級債、超跌標的，同時可適時留意新興市場非投資等級債券。