前往主要內容
工商時報LOGO

亞洲非投等債 可留意布局

各類債券評等、殖利率、利差與存續期比較
各類債券評等、殖利率、利差與存續期比較

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

據亞銀預測，印度、大陸、越南及印尼經濟成長率分別達6.3％、4.9％、5.8％及5％，明年6.7％、4.5％、6.0％、5％，新興亞洲經濟復甦步調相對堅實，今年美國GDP上修，有極大機率經濟呈現軟著陸，且通膨增長率亦逐漸減低，預期企業違約率將受到控制，亞洲投資非投資級債殖利率達12％以上，加上經濟基本面持穩，可留意布局時點。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊表示，亞洲非投資等級債券相較於全球及美歐非投資等級債更具收益率高特性；並且擁有低存續期間、低利率敏感度之特性。目前ML亞洲非投資等級債指數殖利率約12.06％，利差為703個基本點（1個基本點為0.01個百分點），價值面深具優勢。

印尼持續推動經濟復甦，且近期停止升息循環，通膨已降至2％～4％目標區內，預期債券價格將有所支撐；印度最新年度預算將資本支出提高33％，創造就業和基礎建設為優先要務，去年開始啟用5G服務，且政府提及明年電信行業收入將可年增30％以上，年度預算於再生能源領域投資3,500億盧比，可關注鋼鐵、再生能源及電信等相關標的債券表現。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝指出，亞債後市表現主要觀察大陸經濟的展望，大陸官方進一步刺激融資市場，有助大陸及亞洲債券後市表現，看好高品質的亞洲發行人。目前新興亞洲債券市場供給仍低，資金流出狀況可望緩解，因投資人低配新興市場，資金有機會持續流入新興亞債，同時具備高息收及短存續期間的新興市場短天期高收債長期投資價值浮現。

第一金全球非投資等級債券基金經理人呂彥慧認為，非投資等級債雖殖利率水準具吸引力，對CCC以下的低評級債券，受經濟下行風險影響大，需較審慎留意，且在不同產業的信評分化也加大，應更留意評等較佳的非投資等級債、超跌標的，同時可適時留意新興市場非投資等級債券。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 海運大咖歐洲線喊漲上看1,000美元 傳長榮、陽明跟進

  2. 華為新5G基地台「去美化」 爆1黑科技獨步全球

  3. 10／5盤前》每股淨值跌近警戒線 2檔ETF恐變更交易

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。