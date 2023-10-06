生醫股擁利多 靜待補漲行情

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生醫基金近一個月績效前10名

醫療產業股價今年來表現落後大盤超過16％，但生醫企業財報則相對正面，在股價與基本面明顯出現背離之下，若在落後補漲標的中找潛力股，法人表示，可留意生醫股的買點，然建議逢低布局。

富蘭克林證券投顧指出，生技產業具有投資利基，今年以來至9月底已有39款藥物被美國FDA核准上市，但史坦普500生技股預估本益比還不到16倍，仍低於美股大盤的18倍，市場上仍不時地傳出併購題材，將使中小型生技股受惠。且生技業創新能力強勁，受景氣循環影響程度較小，加上大型生技公司有望加速併購以補足產品線、時序逐漸進入年底傳統旺季、減肥新藥、阿茲海默症藥物突破等題材加持，可望支撐生技股表現。

安聯投信認為，生技醫療產業長期成長動能在於全球人口老齡化以及未被滿足的醫療需求仍高，醫療技術創新亦將持續推升生技產業研發投入及併購案的題材及成長引擎，特別是癌症，罕見疾病，基因療法等創新療法；併購題材亦將持續發酵，特別是大型藥商預料將有5,000億美元的雄厚實力進行併購，有利於整體產業發展。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏分析，年初利率走勢提振市場風險情緒，資金自避風港撤出，導致醫療股今年來表現至今仍落後大盤，尤其防禦色彩濃厚的大型製藥與健保公司今年股價表現仍差。短期即便美國ISM製造業指數仍顯低迷，在就業數據持續強勁之下，降息納入選項的機會渺茫，市場可能持續修正過度鴿派的預期，美國10年期公債殖利率震盪升破4％後未見壓回，雖未引起股市太多恐慌，但資金輪動仍以成長股為主，造成低波動的醫療股股價表現持續落後。

雖然醫療股今年來表現落後，展望後市，基於經濟學家預期未來一年內美國衰退機率仍高達60％，代表未來景氣環境仍較為動盪，有利醫療相對表現，加上醫療產業股價與本益比今年來明顯落後大盤且醫療股財報表現仍正面之下，可望迎來落後補漲買盤青睞。