低波動、誘人息收 短債看俏

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美國聯準會暫停升息及其政府仍有停擺危機，造成高信評債券買氣熱烈。法人觀察，同一券種但距離到期日時間不同，除波動度外，總報酬表現也有極大差異，統計ICE美銀美林債券指數去年至今長短年期的總報酬，可看出短年期債券在美國暴力升息環境下，表現相對穩健。

大華銀全球短年期投資等級債券基金經理人謝奕騰認為，利率倒掛加上高利率環境，與其期待長債超跌後的資本利得，不如布局於看得到也吃得到的短年期債券。在40年一遇的總經環境中，透過高信評的投資級短債，一次掌握利率與資本利得兩大機會。美債長短年期的利差出現40年來最嚴重的利率倒掛，再加上目前的利率環境，他相對看好短年期債券的表現。去年開始將資金轉往債市，但多數布局於長年期債券，原因是期待價格的反彈。然而，結束利率倒掛需要時間，若想期待長債報酬，需要以更長時間換取，波動度也相對較高。相形下，信用評等較高、到期年限較短的短債，不僅利息相對較高，波動度也相對較低。再加上短年期公司債殖利率高於5％已成為常態，深具投資價值。

就波動度來看，長債的價格相對容易受到利率的影響，波動較大。換句話說，無論接下來聯準會是升息或是降息，長年期債券的價格波動都會高於短債。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，近期市場對美國景氣陷入衰退的擔憂減緩，通膨數據有望持續回落，升息速度趨緩，加上企業獲利仍穩健，且美國包括勞動市場、消費支出、超額儲蓄、薪資成長等數據接顯示經濟仍舊穩健，惟須留意的是快速升息、聯準會縮表對實體經濟負面影響仍為隱憂。

市場對今、明年企業獲利預期轉趨穩定，未來有望看到轉佳的企業獲利與營收預期。