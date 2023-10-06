全球ESG當道 股債馬力夯

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洞悉ESG報告觀察面向

美債殖利率持續走高，8月全球ESG投資級及非投資等級企業債的利差，呈微幅擴張走勢，全球ESG投資級與ESG非投資級企業債的殖利率，維持近年高檔水位，具投資吸引力，觀察資金8月持續流入全球ESG股票ETF，且流入力道有增強趨勢，ESG相關ETF持續吸引資金淨流入。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，美國經濟數據持續優於預期，歐洲與英國保留繼續升息空間，市場擔憂成熟國家央行可能長時間維持高利率，帶動成熟國家公債殖利率持續上揚，使得信用利差在風險情緒謹慎下走寬。不過，目前ESG債券利差水平仍高於5年均值，預期信用利差未來仍有收斂空間。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘指出，聯準會鷹派立場，加上大陸經濟疲弱和地產風險升溫，ESG股債市近期表現震盪。後市成熟國家偏好工業、能源及科技業，新興市場看好能源及運輸產業，股市偏好消費及醫療相關產業，相對低配地產及原物料相關持股，但配置仍將隨市況而調整。

中國信託ESG碳商機多重資產基金經理人張正鼎認為，美國政府對於清潔能源法案的推動，並且因極端氣候或能源價格的影響，美國正積極加速各州清潔能源的布局，將有利於減碳商機的發展，加上國際永續準則委員會（ISSB）近期公布ESG的申報準則，預計明年生效。這套由20集團（G20）支持的新全球規則，未來將影響企業在財報揭露的資訊，勢必將加大減碳商機的發展與重視。因此在淨零碳排趨勢推動下，「ESG」與「減碳」依然是長線看多的利基投資，對投資人而言，長期定期定額布局碳商機多重資產，即能跟上永續投資的契機。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益強調，面對氣候變遷的挑戰，各國政府制定相關政策與時程積極推動節能減碳，亦有越來越多企業響應支持零碳排路徑，在投資上也已躍居顯學，資金積極湧入ESG相關投資主題產品，而就去年統計數據來看，又以對抗氣候變遷為主題，也就是低碳相關主題基金，資金淨流入量又明顯超過其他ESG相關主題基金。