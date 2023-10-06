法人：供應鏈成長可期 明年科技業股利不會少

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美國聯準會官員透露未來有再升息可能，推升美國10年期公債殖利率攀升突破4.8％，來到2007年以來的新高檔區，使近期科技股價震盪整理，然法人表示，供應鏈成長可期，AI長期發展趨勢與投資價值仍然看好，各科技公司明年股利分配不會少，可支撐股價整理後續走揚。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人張銀成指出，從AI運算設備，晶片、伺服器、資料中心市場需求觀察，整體成長動能續放量成長，包括NVIDIA的GPU仍處供不應求狀況，市場推估，資料中心在近四年複合成長率高達87％，這也帶動AI晶片高速成長，若近期股價整理幅度大，反倒有利長線分批進場配置。

台新2000高科技基金經理人沈建宏認為，先前漲多的科技股近期面臨沉重賣壓，尤其主流AI股大幅回檔，但就基本面來看，在第三季即已進入美歐電子產品備貨期，iPhone訂單帶動整體電子業營收成長，預估整體上市櫃公司第三季起獲利將逐季好轉，2024年獲利可望回雙位數成長，AI產業仍是主要領頭羊。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志分析，半導體庫存去化已告一段落，儘管終端需求復甦仍需時間，但今年來ChatGPT掀起AI熱潮，生成式AI需求大增，也將推升AI伺服器相關需求增長，並進一步帶動相關晶片、散熱、封裝、組裝等需求顯著擴大，相關供應鏈成長可期，亦有利半導體產業復甦。台灣半導體股除獲利能力與商機前景俱佳，更有不少股利配發穩定、配息大方願意與投資人共享成果的公司。

台股第四季至明年第一季前的行情不看淡，可以逢低擇優布局。在台股相對看好族群，包括AI相關成長受惠股、電動車供應鏈、記憶體供應鏈、低軌道衛星供應鏈、光通訊產業以及被錯殺且基本面、配息佳的族群等。