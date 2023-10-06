野村臺灣創新科技50 ETF 靈活布局

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美國8月PCE數據符合市場預期，帶動美股上周五反彈，9月營收將陸續公布，科技族群將受矚，加上美國政府關門危機暫除，指數短線有望反彈，然目前加權指數上方仍面臨多條均線壓力，短線在量能降溫下，反彈力道有待觀察。投資布局方面，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，科技相關族群近期陸續觀察到有個股重新站回季線或季線附近有支撐，可留意長期趨勢創新科技題材。

野村投信將發行一檔ETF－00935，有別於市場瘋狂追逐月月配，00935回歸投資本質，追求投資報酬的最佳化。張繼文指出00935是活的ETF，以創新科技為主題，創新就是一個重點，從FactSet RBICS Level 6中創新科技產業，透過長、中、短的篩選指標、永續指標、流動性指標等等，取出台灣前50大的創新科技公司。00935成分股當中，目前有11個創新主題包含人工智慧、5G＋、電動車、元宇宙、區塊鏈、機器人自動化、大數據、金融科技、雲端運算、資訊安全與半導體，且會隨著不同創新產業和趨勢的出現，隨時新增相關產業鏈的公司，因此不管時間過多久，00935會跟著潮流走。

張繼文進一步表示，臺灣創新科技50指數這11個主題不是固定不變的，不僅會與時俱進納入創新科技新標的物，也會定期從財務、成長、動能等指標篩選，例如評估企業的創新科技營收占比跟研發費用占營收比重等，掌握真正精髓的50檔創新科技領先企業。

野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，憑藉著完整且綿密的供應鏈聚落，無論科技趨勢如何轉變，台灣科技產業都能因此受惠。