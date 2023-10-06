統盟、泰偉、高端 投保中心受理求償登記

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投保中心即日起受理統盟電子股份有限公司（5480，該公司已於民國108年3月29日終止上櫃）、泰偉電子股份有限公司（3064）、高端疫苗生物製劑股份有限公司（6547）等股票內線交易案（不法行為人涉及內線交易）投資人求償登記。

投保中心表示，被告楊賢增為統盟公司董事，涉嫌於107年11月至12月間，知悉統盟公司將由志超科技公司併購之重大利多消息，而將該重大利多消息洩漏予陳文憲及顏志聰，並由陳、顏兩人於該消息公開前先行買進統盟公司股票獲利朋分，涉有內線交易違反證券交易法之情事，業經臺灣臺北地方檢察署提起公訴。被告楊南平為泰偉公司董事長，涉嫌於民國108年7月間，知悉泰偉公司與中國紫光軟件系統公司簽署合作備忘錄之重大利多消息，而於該消息公開前，先行買進泰偉公司股票獲利，涉有內線交易違反證券交易法之情事，業經臺灣臺北地方檢察署提起公訴。被告施庭芳涉嫌於110年7月間，自其劉姓配偶處知悉高端公司新冠肺炎疫苗獲得衛福部核准緊急使用授權，前揭疫苗製造核准案利多消息對時值我國疫苗供應不足之情況，極具重大影響性，而於該消息公開前先行買進高端公司股票獲利，業經臺灣士林地方法院判決有罪。

投保中心為保障投資人權益，擬以刑事起訴書所載事實及相關法條為基礎，即日起針對前述情事受理善意投資人委任求償登記，辦理民事求償事宜，請符合資格之投資人儘快備妥文件並填具表格，統盟電子案於10月18日前、泰偉電子案於11月3日前、高端公司案於11月3日前寄回投保中心，以便統一辦理，有關受理條件詳情，可查詢投保中心網站（https://www.sfipc.org.tw），如有任何疑問，可電話：（02）2712-8899。