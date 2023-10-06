兆豐保險：自駕出遊 汽車險有眉角

國慶連續假期即將到來，除了出國度假，也有民眾會安排國內自駕出遊，為了安全起見，有的車主會在開長途車前將愛車送至車廠作詳細檢查，避免行車發生意外。此外，平時汽車保險的規劃也是相當重要，除了法令規定的強制險外，兆豐保險建議，可額外投保第三人責任險跟熱門的超額責任保險；如果想保護自己的愛車，就要投保車體損失險；若還有多餘的預算，可優先加保刑事辯護律師費用險，讓愛車保障更全面，出門在外都不怕。

據統計111年度國內車禍事故造成死傷人數超過37萬件，較前一年成長近5％，創下歷年來新高，駕駛可能因分心、僥倖心態，未注意車前狀況或未依規定讓車等因素以致意外發生，車禍若導致第三人受傷或死亡，恐涉及刑事責任，且重傷害及死亡車禍依刑事訴訟法屬於非告訴乃論，勢必會遭司法檢察人員追訴，審訊期間不僅勞心勞力，鉅額的辯護律師費用恐讓經濟生活陷入困頓。

一般來說，被告每次審訊期間辯護律師費高達6～10萬元不等，若要轉嫁高額的律師費用，兆豐保險推薦可加保「汽車第三人責任保險刑事辯護律師費用補償附加條款」，除了賠償辯護律師費用，還提供「推薦律師」的保戶服務，免除臨時找不到律師或需負擔鉅額的律師費等窘境，省事又省錢，開車上路好安心。

而汽機車依法都有規定要投保基本保障「強制汽車責任保險」，保障額度雖有200萬元的死亡或失能賠償、20萬元傷害醫療補償，但其實傷害醫療補償是依項目理賠，且部分項目有理賠上限，若要有更全面的保障，兆豐保險建議，強制車險可再搭配第三人責任險、超額責任保險以及汽車第三人責任保險刑事辯護律師費用補償附加條款，讓保障範圍更俱全、保險額度拉高，保障對方也保護自己的荷包。