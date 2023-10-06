臺銀人壽 獲ISO客戶申訴品質管理系統認證

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為貫徹「公平在心、待客如親」企業文化，臺銀人壽日前通過英國標準協會（BSI）之「ISO 10002：2018客戶申訴品質管理系統」認證，並於日前舉行頒證典禮，由臺銀人壽董事長張志宏代表受證。

臺銀人壽董事長張志宏表示，保險公司面對各式各樣的訴求或意見，甚至是客訴案件，都應該制定良善的申訴規範制度，以及持續優化各項作業程序，提高同仁的專業及服務意識，期能提高保戶權益保障，進而降低不當申訴件以提高整體滿意度，將不滿意的客訴件透過持續的溝通與妥善說明，轉換成彼此有共識的圓滿結果。

因此該公司透過專業顧問政勤法律事務所的輔導，自111年下半年起透過檢視內部作業規章並比對ISO相關規章，經過多次溝通調整及優化該公司內部申訴規章，同時舉辦ISO稽核員教育訓練課程，以實際行動展現該公司重視申訴制度以及執行公平待客原則的決心。

今年度榮獲「ISO 10002：2018客戶申訴品質管理系統」認證之肯定，臺銀人壽將持續秉持以客為尊的服務理念，與保戶進行良好溝通及協調，用最即時迅速、公開公平的態度，妥善的面對與處理申訴件，並分析申訴資料、積極改善優化內部作業程序，落實申訴教育以提高服務意識，致力提供保戶優質良好的服務。