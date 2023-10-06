順光林志宏《看不見的逆轉勝》辦簽書會

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國內知名老牌企業順光風機第二任董事長林志宏日前舉辦《看不見的逆轉勝》新書首發簽書會，吸引眾多名流和知名企業界人士共襄盛舉，銷售創下佳績且引起熱烈回響。該書以家族觀點、企業經營觀點和家庭教育觀點，深入探討企業二代不為人知的接班壓力，以及面對危難中的智慧修練哲學。

《看不見的逆轉勝》描寫董事長林志宏以身為基督四代門徒的視角，分享父親順光風機創辦人林耕嶺對子女的身教，以及投資磨練觀點，帶出了企業二代所不為人知的接班沈重壓力。書中敘述人生面對父親傳承的三張好牌，看似張張精彩，卻是十分險峻且步步為營。從書中可以發現出端倪，其敦厚踏實性格即使接受美式教育卻又謹守林氏家訓，更是一位極度虔誠的基督徒。

林志宏熱衷於社會扶助與社團活動，在台北青商會、IMC與建中校友會都有其活躍的身影，去年更擔任台北保安扶輪社社長一職，在任內做出許多前所未有的創舉。他也在這些社團中遇到生命中的三個貴人，開啟且翻轉舊有思維的方程式，也如願以償順利在新書發表會前與晚年相伴的妻子攜手共譜人生佳曲。

林志宏兼負60年順光風機的二代舵手重責，解封僵化資源而開創土城新地標「順光天下園區」，打造一場精彩絕倫的逆轉勝故事。60年的順光慶祝大典，也伴隨著順光天下園區的上梁儀式將於10月20日璀璨登場。

該書中可見到取之於社會，必將回饋於社會的行為格言，而人生必不凡，然而擁有家族光環就會順風順水，「登高必望遠，行遠必自邇」，逆轉勝的實力在於謀定後動，林志宏充分演繹此種經營藝術，而積極不放棄也堪為後學楷模。

簽書會上展現出他的獨特人格魅力，以及書中精闢見解，令人期待林志宏與順光天下園區，為未來順光及林氏家族開創無限寬廣新局。