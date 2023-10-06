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骨科技術，精益求精！台灣骨科創傷醫學會，舉辦亞洲首創3D列印flexible骨模型實作課程，有別於一般的假骨或大體操作，真實模擬骨折型態，讓操作不單只是plating的練習，更重視的是骨折復位，以及將固定步驟化繁為簡。講師們也分享客製化手術工具，將會是畸形癒合重新手術的一大幫手！

這場亞洲首次使用3D列印模擬創傷骨頭模型的教育訓練，最主要是希望分享3D列印假骨操作以及骨折固定新知。秀傳醫院院長李佩淵表示，「3D列印的模型更能真實模擬實際創傷的骨頭，讓年輕甚至資深的醫師，都能夠在手術前練習，在更接近真實情況下操作、累積經驗。」

亞洲首度3D列印flexible骨模型 實作課真實模擬

以往骨科如果要教學、經驗向下傳承，透過大體老師來認識軟組織及手術入路，環境也必須限定在實驗室，而大部分使用從國外進口的模型，多為正常的骨頭，費用也很高。透過3D列印、全球首創模擬真實骨折型態的假骨，不只增加機動性，還可以練習不同型態的骨折固定。

另外秀傳醫院院長李佩淵也說明，3D列印在骨科的現行醫療上，除了可以製作較真實的假骨用來練習，也有其他應用，包括可列印出患者真實骨折，方便醫師手術前規劃；針對各種矯正手術，透過電腦運算搭配醫師規劃，列印出屬於患者專屬的手術工具；甚至也開始應用到手術植入物的部分。

亞洲首度3D列印flexible骨模型 實作課真實模擬

愛派司生技總經理羅翔煒則表示，「透過3D列印的創傷模擬假骨來實做，比一般假骨或完整的大體更貼近真實情況。也能體現我們產品的特色、真實骨折型態的固定，讓醫師留下更深刻的印象。」

3D列印應用於醫療上越來越廣泛，愛派司生技在3D列印輔助醫療的應用也有相當的著墨，譬如客製化的手術導引工具。所有醫療類型的產品，出發點都來自於臨床需求，透過學術教育活動，提早讓醫師們認識並熟悉產品，不應該讓醫師們在臨床才嘗試新的產品，這樣對於醫師及患者都會產生一定程度的風險。

「這個活動對我們來說也是一個教學相長的好機會。」愛派司生技總經理羅翔煒強調，一般的醫療器材公司多為代理商或是經銷商，不需要開發新產品，只需注意銷售即可。「我們是擁有自主開發能力的公司，這類學術活動對我們來說意義非凡，讓醫師們提早了解各項產品使用操作、我們可以獲得最新的醫療相關資訊、並且得到實際臨床的反饋，將所有的資訊整合才能開發出更適合醫師的產品、也能造福需要的患者，持續為台灣醫療的盡一份心。」