百達-KY：電動車設備訂單強勁，產能看到明年Q4

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實踐理性策略公關顧問有限公司證期雙分析師鍾澄吉表示，隨著電動化和智慧技術的發展，汽車已經從成熟的工業產品過渡到不斷迭代的技術產品。全球新能源汽車加速整體汽車產業的升級與轉型，電動車已然成為未來車市成長的主要動能來源。2023年電動車市場愈發火熱，僅上半年全球電動車銷量已高達620萬輛，年增49％，其中比亞迪持續穩坐電動車銷量冠軍寶座，全球市占率達21％。與此同時，電動車相關的基礎建設、零組件等都將隨著電動車放量而成長。

電動車的商機為台灣汽車零組件創造更大的營收動能，百達-KY近年於沖壓零件事業接單穩定，接獲比亞迪五年大訂單，預期今年來自於新能源車的營收將逾新台幣2.5億元，加上印尼廠今年切入日本汽車零件大廠愛信（AISIN）供應鏈，匈牙利廠客戶博世(Bosch)訂單持續增加，皆為2023年百達-KY營運成長的三大動能。

百達-KY去年營收總額為一四．三二億元，年增率四．七％，營收表現創下近三年來新高紀錄。隨著中國封控政策鬆綁後，百達-KY出貨量逐漸恢復，除上述各廠持續新接訂單外，沖床設備部分，今年平均也可出貨十台沖壓設備，同步挹注整體營收成長動能。

百達-KY客戶前四大包括Faurecia、Akebono、Benteler、Magna，皆為全球大廠，同時也積極投入機器人新事業板塊，目前新加坡樟宜國際機場、大型商場等，皆已有公司的服務型機器人投入旅客、消費者服務行列，今年也將朝澳洲與北美市場推進。另外，百達-KY亦發展保全機器人新產品，後續出貨成長動能可期。※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。