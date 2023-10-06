TaiwanPlus總統大選專頁《Taiwan Election 2024》正式上線

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第16屆總統大選進入倒數100天，台灣第一個英語國際媒體TaiwanPlus今日（10月5日）上線《Taiwan Election 2024》總統大選官方專頁，以四組候選人為核心設計「全英語選舉指南」，定期更新各組候選人動態，針對不同議題呈現各組觀點，加上一目了然的背景經歷與政見，英語讀者可全方位快速掌握每位候選人立場與即時選情。投票日當天，TaiwanPlus也規劃直播特別節目，6小時無間斷轉播即時開票結果，並邀請知名學者專家分析新政局。

台灣2024總統大選將決定是執政黨繼續延續政權，或是台灣再度政黨輪替，選舉結果受到國際高度關注。TaiwanPlus執行長余佳璋表示，「TaiwanPlus作為台灣第一個面向國際的英語影音新聞媒體，會竭盡所能報導最快、最忠實、最準確的選舉消息，製播規格比照國際一流媒體，帶領各國觀眾、在台灣的外籍人士跨越語言隔閡，快速理解台灣選戰。」

TaiwnaPlus此次全體總動員，籌組跨部門專業團隊向國際介紹台灣總統大選。歷經半年規劃、自行開發的《Taiwan Election 2024》專頁將分三階段上線：第一階段聚焦於四大候選人，同時開設報導專區與政見區塊，讓國際社會一覽候選人的背景資訊與立場。第二階段將於11月上架「2020年大選結果」，完整揭露現今台灣政治版圖以及2020總統與立委選舉結果，透過視覺化圖表可清楚理解立院各政黨席次多寡及比例。2024年1月13日投票當天，TaiwanPlus將開設「開票直播特別節目」，零時差提供開票結果並分析最新選情。

本次「開票直播特別節目」主持陣容堅強，下午4時至6時，TaiwanPlus旗艦政論時事節目《Taiwan Talks》打頭陣，由曾任澳洲布里斯本市長發言人、前民視英語主播的郭一吟（Yin Khvat）和四位專家學者深入剖析選舉局勢；晚上6時至9時，金鐘獎得主阮安祖（Andrew Ryan）搭檔新生代主播廖昌磊（Lesile Liao）、服務過總統蔡英文、前總統馬英九的口譯陳珮馨（Betty Chen）共同主持《Taiwan Votes》，即時轉播最新開票數，也將與記者連線，了解四大競選總部的氣氛與支持者的意見，並在第一時間同步翻譯勝選人的感言給海內外閱聽眾；最後，晚上9時至10時，前半島電視台主播Divya Gopalan的《Taiwan Connects》將邀請海內外專家分析本次選舉結果，針對兩岸及國際局勢發展提供精闢見解。

TaiwanPlus不忘籌組影音國家隊的初衷，余執行長強調，「不論是泰國總理大選、還是印度G20高峰會，TaiwanPlus在亞太地緣政治議題上，提供快速且即時的連線報導，並向國際社會訴說台灣觀點，努力盡到公共媒體的職責。」此次總統選戰相關第一手報導，TaiwanPlus自即日起將透過FTP新聞內容共享機制，免費授權新聞畫面予全球海內外媒體使用。

想快速了解2024年總統大選，敬請鎖定《Taiwan Election 2024》總統大選專頁，也歡迎各海內外媒體朋友們踴躍轉載分享相關報導。

【關於TaiwanPlus】

TaiwanPlus是臺灣首個全英語新聞資訊內容的國際媒體平台。身處全世界最活躍且迅速成長的亞洲，立足於蓬勃發展的民主社會，每天提供獨立、中立客觀的新聞報導，集結臺灣與國際人才，訴說與世界共鳴的台灣故事。由於台灣獨特的地緣政治及國際貿易地位，TaiwanPlus得以提供精闢深入的兩岸關係見解與分析。

TaiwanPlus透過原創節目及公廣集團的精選節目，呈現臺灣獨樹一格的美食、旅遊、音樂和文化內容。TaiwanPlus網羅世界級的臺灣影視作品，從短片到電影，透過社群媒體、APP，及全新24小時電視頻道，對世界播送。不論閱聽眾身在何方、使用何種裝置，都可觀賞TaiwanPlus的精彩內容。