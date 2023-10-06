連假去哪玩？寵物水族館週年慶　商品超殺5折「狂送百萬豪禮」

「魚中魚寵物水族」歡慶33週年慶，祭出總市值超過300萬豪禮大獎！10/5~11/12全館水族、寵物、小動物萬種商品5折起，再加碼門市消費滿額即可抽Gogoro、Dyson商品、PS5遊戲主機、AirPods、獨家設計購物袋等驚喜豪禮，張張有獎累積贈送，讓消費者買越多拿越多！假日不妨帶著孩子到魚中魚來一場生態體驗，寓教於樂同時還有機會把大獎帶回家！

魚中魚在台成立30多個年頭，陪伴大大小小的孩子度過歲月，以愛為出發點，推動社會關懷，傳遞幸福與快樂的美好生活。今年魚中魚33周年慶，祭出超大好康優惠回饋給多年來支持他們的消費者，不僅推出萬種商品5折起超強促銷，以最實在的價格滿足各種水族爬蟲、寵物飼主需求，其中還有多項犬貓商品買1送1，超夯的「寵物推車的專家-沛德奧」原價69折起，水族西肯過濾器最高現省千元，讓飼主們都迫不及待要趁著周年慶大採買！

此外，還有「週年慶豪禮成山抽抽樂」活動， 10/5起至11/12全台門市單筆消費滿1500元即贈300萬好禮抽獎券乙張，張張有獎累積贈送、買越多送越多！獎項包含Gogoro電動機車 、Dyson商品、PS5遊戲主機等驚喜豪禮，獎項總市值超過300萬元。還有機會抽到魚中魚獨家設計款「袋你富貴有魚」環保提袋，讓提袋上的四大招財神獸-柴(財)犬、招財貓、角蛙(招財蟾蜍)、金魚(餘)！不過抽獎券數量有限，送完為止，可別錯過這麼狂的優惠好康了！

還再想國慶雙十連假怎麼安排嗎？不想人擠人又想帶著孩子與三五好友出遊，不如相約在魚中魚寵物水族！魚中魚將門市打造成城市中的小小動物園，能體驗到水族生態，也可以近距離觀察到重達百公斤的陸龜、小型鱷魚、柯爾鴨游泳秀，還能看到小朋友最愛卡通宮崎駿裡的「龍貓」原形、獅子王裡的丁滿「狐獴」，充滿視覺饗宴的擎天水草森林、氣勢磅礡的室內瀑布，且在全台30間門市都有不同驚喜！不僅能提升對小動物、水族與爬蟲的興趣，寓教於樂之餘也能放鬆心情、紓解壓力，沈浸在生態世界，同時還能把各種豪禮帶回家！詳情請上魚中魚官網查詢：https://reurl.cc/NyXloQ。