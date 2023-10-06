健保下的癌症治療孤兒 頭頸癌患者自殺率是常人的五倍

我國頭頸癌發生率世界第一，為我國具特殊代表性癌別，高居我國男性癌症發生率第三位、男性死亡率第四位，且逾半數為無法手術的晚期患者。然健保給付規範卻長年落後國際治療指引，讓晚期頭頸癌友無法獲得妥善治療。台灣頭頸部腫瘤醫學會日前邀集臨床專家、病友團體代表，針對「頭頸癌治療指引」凝聚共識，要求健保署應盡速放寬免疫藥物用於第一線治療晚期復發或轉移的頭頸癌，給這群以藍領勞工為主的弱勢癌友有活下去的機會。健保署副署長蔡淑鈴坦言，頭頸癌治療選擇少，該署盤點癌症治療缺口後，專家已有共識將免疫藥物用於頭頸癌一線治療列為優先給付項目之一，如順利最快今年12月就能造福頭頸癌患者。

據統計，頭頸癌患者的自殺風險高居各癌別之冠、除遠高於其它癌別外，其自殺率更是常人的5.14倍。台大醫院副院長婁培人表示，自殺率高除了手術治療後導致外觀改變、無法講話和正常進食等之外，無法獲得妥善治療、擔心治療會拖累家庭經濟等龐大的心理壓力，也是原因。

台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長朱本元指出，台灣超過一半的頭頸癌患者在確診時已是晚期，治療相當棘手，據統計，第四期口腔癌的男性死亡年齡中位數只有62歲，比整體平均餘命少了18年。加上頭頸癌的治療選擇本來就很少，即便現在已有國際治療指引建議的免疫藥物，但在健保給付規範的嚴格限制下，讓患者看得到、用不到，非常可惜。

中華民國頭頸愛關懷協會秘書長鄧海玲強調，頭頸癌病人大多是基層藍領勞工，用勞力養家糊口，且健康知識水準普遍偏低，不受社會重視，讓他們更難替自身的治療權益發聲，看過太多罹癌後被迫賣房子、跟親友借錢治療的悲歌，一人罹癌拖垮全家；沒有能力籌錢治療的癌友，只能以殘破不堪的身體接受傳統治療，能撐過一關是一關，看不到一線生機。

她曾幫助過一名低收入戶、罹患舌癌的48歲爸爸，三個孩子最小的只有10歲，他買不起商業保險只能接受傳統化療和標靶藥物，但效果都不好，體重掉到只剩45公斤，生命如風中殘燭的他，為了三個孩子決定孤注一擲，跟親友借貸想自費用免疫藥物治療，可惜他撐不到治療，留下三個孩子就離開了。她呼籲健保署應正視這些弱勢頭頸癌友的治療困境，讓他們有接受合理治療的機會。

婁培人副院長指，根據國內一份針對頭頸癌病人的最新調查顯示，85％的頭頸癌患者的教育程度在高中職以下，不太懂得怎麼替自己的治療權益發聲，且罹患頭頸癌後的治療，直接影響的就是工作，調查顯示，罹癌後對患者不管是個人收入或家庭收入，其衝擊程度高達70％；患者完成傳統治療3個月後，失業超過3個月的比例從治療前的29％暴增至62％[11]，癌友家庭的經濟負擔非常沉重。因此，調查進一步發現，高達61％的頭頸癌患者的家庭月收入不到5萬元，僅9％的癌友家庭月收入超過10萬元[12]，必須是全家不吃不喝，才有能力自費使用免疫藥物治療。

彰化基督教醫院林進清教授治療頭頸癌30多年，因頭頸癌治療選擇少，「30年前的化療藥現在還在用！」他說，直到免疫藥物問世後，無論單用或是合併化療使用，對於提升頭頸癌患者的長期存活都有幫助，免疫藥物也因此被列為國際標準治療，相較傳統療法的五年存活率只有5.5%，單用免疫藥物的五年存活率則可達15.4%，將近是傳統治療的三倍。

「免疫藥物在頭頸癌的療效已獲國際認證，根本不須再討論！」他強調，健保應盡快跟上國際治療指引，提供晚期癌友第一線的免疫藥物治療，這樣至少能幫助五分之一的病人能夠長期存活，繼續對家庭、社會貢獻。美國癌症治療指引（NCCN）早已建議免疫藥物為晚期復發或轉移的頭頸癌第一線治療，澳洲與日本也將其納入一線的治療給付。

婁培人副院長強調，根據健保署去年的各類癌症前十大醫療支出統計，可發現頭頸癌的平均每人藥費支出僅約3萬9000元，在排名上敬陪末座，只有平均每人藥費支出最高癌別的七分之一；健保給付在過去十年間，頭頸癌的藥物給付規範只調整4次，相較其它癌別多達14次，顯示頭頸癌患者的治療權益，一直未獲重視。

他建議，健保應先盤點各癌別的整體治療資源，並將健保資源優先投入在具實證療效的藥物。例如有些癌別的治療選擇多，健保投資也多；反觀頭頸癌，目前就只有化療和一個標靶藥物，健保資源應優先投入在對病人具長期存活效益，並且已是國際標準治療的免疫藥物上。

癌症希望基金會董事長王正旭坦言，頭頸癌病人雖為經濟弱勢，但他們也有活下去的權利，臨床觀察當病人得知有免疫藥物可用後，多數都會試著籌錢嘗試自費治療，但最後往往因無法承受財務風險而放棄，期待政府能積極協助頭頸癌病人，給他們一個活下去的機會。

蔡淑鈴回應，目前排隊申請健保給付的54個癌藥當中，只有1個是頭頸癌用藥，臨床專家也認同免疫藥物治療頭頸癌的效益，因此健保署已將放寬免疫藥物用於頭頸癌晚期復發或轉移的第一線使用，列為高優先給付的項目，目標今年10月在共擬會議提出，如順利最快12月頭頸癌友就可第一線使用免疫藥物治療。健保署承諾將優先給付頭頸癌的第一線免疫藥物，朱本元理事長代表台灣頭頸部腫瘤醫學會肯定健保署的正面回應，期待健保署審查能體恤這群病人面臨的治療困境，勿因財務考量剝奪病人引頸期盼的治療機會，也讓台灣在頭頸癌的治療上，能加速擺脫未開發國家之名，樂見病人及早接受國際標準治療。