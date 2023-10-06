美對中晶片出口管制 外媒曝即將敲定新規

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

路透社5日引述消息人士報導，拜登政府對於晶片出口管制的更新已處於最終審查階段，意味著很快將收緊對中限制。

美國自去年10月開始針對出口至中國的人工智慧（AI）晶片以及半導體生產設施實施限制，盼藉此削弱中國發展AI技術的能力。在出口禁令即將屆滿一周年之際，路透社於本周一援引知情人士報導，美國當局已知會中國，最快將於本月更新出口限制規範，以彌補先前禁令的漏洞、收緊對中限制，恐進一步加劇美中之間的緊張關係。

消息人士周四向路透社表示，拜登政府限制晶片製造設備出口的最新法規，目前已處於最後審查階段。

此外，美國管理和預算辦公室（Office of Management and Budget，簡稱OMB）周三於網站上發布一項名為「半導體製造項目出口管制、實體清單修改」的法規，據消息人士表示，該法規便是針對晶片製造設備輸中的限制。一名前官員稱，在美國國務院、國防部、商務部和能源部就出口管制規定的內容達成協議之前，OMB通常不會公布管制內容，意味著當局可能已達成共識。

外界預期拜登政府也會一同更新AI高階晶片的出口限制，不過目前尚未有相關消息，一位知情人士表示，華府欲同時發布這兩項新規。對於上述消息，美商務部發言人目前拒絕置評。