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德國雙人代言人坤達變身Energy大廚幫粉絲充電

  • 工商時報 唐煒哲
坤達化身Energy大廚，擔任德國雙人一日店長。業者/提供
坤達化身Energy大廚，擔任德國雙人一日店長。業者/提供

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來自德國的精品廚具品牌「ZWILLING德國雙人」邀請知名藝人坤達擔任代言人，日前粉專驚喜宣布，坤達即將在10月9日百貨的週年慶上強勢回歸「一日店長」的活動，當天除了坤達會利用德國雙人的高質感鍋具、刀具、鑄鐵鍋與智能小家電製作料理，當天參加活動除了有機會跟天菜大廚坤達一起挑戰做料理，還可以把精美小禮物帶回家！

去年活動盛況，今年除了品牌超狂優惠，還有坤達準備的精美小禮有機會可以帶回家！ 業者/提供
去年活動盛況，今年除了品牌超狂優惠，還有坤達準備的精美小禮有機會可以帶回家！ 業者/提供

德國雙人驚喜宣布，將於10/9起，陸續在台中、台北兩地展開「活力充電站-一日店長活動」，邀請近日躍身為電影咖的國民暖男坤達親臨現場擔任一日店長，與粉絲度過快樂的午後時光，經過去年三場活動的洗禮，坤達將在現場展開怎麼樣的料理挑戰，也引發大家的關注。

今年坤達將展現怎麼樣的手藝，也引發粉絲們的好奇！業者/提供
今年坤達將展現怎麼樣的手藝，也引發粉絲們的好奇！業者/提供

另一方面，德國雙人也預告，活動當日將舉辦特別遊戲，除了品牌的超狂優惠外，當日購買指定商品即有機會獲得坤達親手做的料理與近距離參與整個活動過程。寵粉的坤達也一同與品牌準備了手繪禮品小物，只要購買周年慶活動指定商品即有機會獲得，有興趣的粉絲千萬不能錯過以下三場活動資訊，期待在現場看到坤達與紛絲碰撞出的驚喜火花。

*第一場

-活動日期：10/09 14:00-16:00

-活動地點：台中新光三越 8F

*第二場

-活動日期：10/19 14:00-16:00

-活動地點：台北信義新光三越A8 7F

*第三場

-活動日期：11/11 14:00-16:00

-活動地點：台北忠孝SOGO 8F

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