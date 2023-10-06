10／6盤前》車燈新單拉高稼動率 這檔加分

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台股今（10/6）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.總統大選進入倒數100天，政策「左右開弓」。國家隊連日強守16,200點後再大撒幣，勞動基金5日一早撥款175億元給七家投信。首日七家投信至少進場二成部位、約35億元。勞動基金運用局副局長劉麗茹說，「我們一直在市場」，除委外代操撥款外，自營部位也視市場情況逢低布局。

勞動基金5日開盤前，就新、舊勞退基金111年第一次國內委外代操（絕對報酬類型）700億元，先撥款1／4給安聯、施羅德、國泰、第一金、野村、華南永昌、滙豐七家投信各25億元，成為政策作多銀彈。

2.大立光9月營收55.72億元、月增22％，重返50億元大關，創下自2019年11月以來新高，第三季營收136億元，也創下近三季新高。大立光表示，10月拉貨動能將比9月還好。

3.近期台股指數回測守住前低後上演反彈行情，資金聚焦在9月營收優於預期的個股，9月營收雙增股的晶相光（3530）、安格（6684）、譜瑞-KY（4966）等5日鎖住漲停，靠著9月營收亮眼個股扮演領頭羊，帶動台股挑戰月線反壓。

上市櫃公司9月營收陸續公告，預計雙十國慶之後將全數公告完畢，依據目前資料統計9月營收呈現年增、月增的雙增股，且近五個交易日三大法人買超，有晶相光、安格、譜瑞-KY、一詮、中天、東陽、全新、智擎、長聖、豐藝、聯茂、台光電、鈺太、南港、凡甲等個股。

4.交通工具概念股悄悄啟動，大和資本證券最新升評巨大（9921）至「買進」，研判明年上半年庫存會進一步改善，東陽（1319）第三季營收表現搶眼，支撐股價高檔不墜，呼應大和資本觀察精準，落後補漲的「兩輪」與領跑的「四輪」指標股，攜手加足馬力。

5.國巨（2327）公布9月營收，受惠於中國十一長假提前拉貨效應，國巨9月營收登11個月高點，月增5％，達94.61億元，累計第三季營收季增2.1％，符合財測，法人預期，第三季擺脫未分配盈餘稅影響，國巨單季獲利可望重返一個股本。

6.金融三業8月獲利出爐。由於本國銀行今年獲利動能強勁，及下半年新台幣貶值讓壽險業獲利回穩，銀行、保險、證券三業前八月賺逾6,000億元，至8月底稅前純益為6,051億元，年增600億元或11％，不僅超過去年整年獲利4,789億元，全年將挑戰創歷史次高紀錄。

7.文曄（3036）董事長鄭文宗指出，該公司投入38億美元（新台幣1,212億元），收購加拿大電子元件通路商Future，將以自有現金、現增1.35億股及辦理聯貸600億元等方式籌措資金，有能力給付。

8.鴻海（2317）9月營收跳增至6,607億元，較上月4,128億元增加近6成，創下今年度以來單月新高，不過對比去年9月時高峰業績達8,223億元，仍年減19.65％。

累計前九月營收4.3兆元，年減7.65％，創歷年同期次高紀錄，僅次於去年高峰，惟累計營收年減幅度也較日前擴大。

鴻海預估，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運會逐季加溫，預計第四季將較第三季顯著成長。

9.外媒5日引述消息報導，韓國記憶體大廠三星電子為了提振NAND Flash晶片市場行情，打算在第四季將NAND晶片價格調漲10％以上，且最快自10月開始漲價。業界人士認為，第四季DRAM及NAND合約價可望看漲10％～15％。

10.台光電5日盤後公告，9月營收達43.37億元，月增11.46％、年增29.32％，為連二月寫新高紀錄，第三季營收同創新高，達118.75億元，較前一季度大幅成長29.4％，年增20.2％，季增幅優於法人預估值的高標。法人樂觀看待第三季獲利，受惠於營收優於預期，毛利率也可望有上修空間。

11.緯創軟體（4953）9月合併營收7.69億元，再創歷史新高，此外，第三季及今年前三季營收均創歷史新高。該公司展望第四季，整體成長步調仍將延續，全年營收可望再次突破新高。

12.貨櫃海運亞歐線「漲」風再起，航商除了不願賠錢跑船喊漲，更要為第四季開始的明年長約價談判蓄積籌碼。赫伯羅特、達飛（CMA CGM）陸續宣布從11月1日起調高亞洲到西北歐運價，達飛每40呎櫃漲至1,800～1,850美元，赫伯羅特每40呎櫃漲至約1,750美元，較目前現貨市場行情大漲約500～1,000美元。

在歐系航商率先開盤後，據了解，長榮、陽明等亞系航商的歐洲線也要喊漲，市場傳出可能在20日前後表態。

13.外資券商摩根士丹利初評鈺齊-KY（9802），給予優於大盤的評價，目標價165元，預估明年EPS達15.4元，獲利年增率56％，並成為亞太鞋類製造商當中的首選個股。

摩根士丹利認為，鈺齊明年有多元化的成長驅力，包含市占率提升、產品別擴張、2024年營收成長，及推動利潤率復甦，未來將維持多年的獲利成長。

14.台股5日上演反彈行情，外資賣超壓力減輕，而投信法人連續買超天數也來到45天紀錄，進一步統計，上市櫃個股之中，共有新普（6121）、致伸（4915）、佳世達（2352）等7檔提前獲得投信卡位，連買天數超過50日以上，躍居盤面吸金指標。

下半年以來投信持續台股買盤「中流砥柱」，除了連續買超天數已來到歷史第二長之外，在個股部分，更有新普、致伸、佳世達、景碩、頎邦、漢唐、瀚宇博等7檔，截至5日為止，投信連續買超天數長達63～51天之間，名列此波投信買超馬拉松前段班。

15.美股走穩反彈，權王台積電等電子權值股及金融類股同步吸引買盤進駐，台股5日上漲180點收16,453點，法人看好在新台幣止貶，以及新、舊制勞工退休基金700億入市，選舉政策題材股助威，有利大盤雙十連假後向上反攻半年線關卡，啟動雙十行情。

16.光通訊族群5日漲勢亮眼，隨著大盤收復5日線、上漲1.11％收16,453點之際，乘著風上攻，包括亮紅燈的創威（6530），以及漲逾半根眾達-KY（4977）、訊芯-KY（6451）等16檔個股在內看好。

投資專家分析，光通訊搭上市場矚目的矽光子題材，加上連台積電也在尋覓該領域技術人才等因素，相關族群後續預期有龐大發展空間。

17.群電（6412）佳音頻傳，新入手重量級美系伺服器大客戶訂單，再加上高階新品第四季陸續出貨，群電第四季有望開出淡季不淡的行情，估季營收將介於第二季度和第三季度之間，力拚年增率轉正。

布局伺服器商機，群電卯足勁，群電透露深耕多年的重量級美系伺服器大客戶終於首肯下單，幫其準備的鈦金級伺服器電源新品，預計近期就會進入量產。

18.LED車燈模組廠聯嘉（6288）進入出貨高峰，隨著新案陸續出貨，第四季稼動率也隨之拉高，其中台灣廠獨家供應特斯拉皮卡Cybertruck近期開始小量出貨，稼動率突破90％；大陸廠目前稼動率已近100％，美國新廠稼動率年底前估可達80％，預計明年再新增一～二條生產線後，將可開始貢獻獲利。

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19.瑞昱（2379）受消費性電子逆風影響告終，第三季營運表現持穩，PC庫存回補、PON（被動光纖網路）單開始拉貨，消費性產品如USB hub controller將開始出貨。法人預估，瑞昱第四季庫存將會回到100天左右之正常水位，然而原本外界預估之中國大陸電信標案於9月挹注，將遞延至第四季才有望發酵。

20.研調機構看淡成熟製程晶圓代工廠今年第四季及明年產能利用率，聯電將於10月25日召開第三季法說會，市場屏息以待。美系外資法人指出，經過一年多庫存調整，搭配匯兌收益利多，有望提升聯電第三季獲利，預計聯電產能利用率將在今年第四季觸底、至61～63％，明年第一季產能利用率會回到67～69％。（中性看待）

21.華新（1605）9月因歐洲不銹鋼出貨恢復正常，鎳生鐵及冰鎳銷售業績因鎳價上漲而優於8月，加上銅均價上漲，自結9月、第三季及前三季合併營收，全面改寫同期次高。華新預期第四季不銹鋼市場不會再惡化，營運可望維持高檔。

22.鴻華先進-創（2258）公告自結9月營收0.74億元，月減40.15％、年增23.13％。累計前九月營收5.88億元，年增375.07％。鴻華先進說明，9月營收呈現月減，係因8月電動巴士交車數量較高墊高基期所致；隨著電動巴士陸續交付，仍將看好全年營收成長動能。

23.華通（2313）受惠美系消費性品牌新機拉貨潮，加上陸資手機品牌為其客戶，9月營收71.01億元登九個月來高點，第三季營收勁揚逾4成，寫下今年單季新高紀錄，展望第四季，若客戶新機銷售持續熱絡，法人預期華通本季有機會挑戰持平。

24.材料-KY（4763）因絲束和醋片需求持續強勁，加上新產挹注以及持續調高售價，自結9月營收為12.17億元，月增8％、年增199％；第三季營收為32.61億元，創上市以來單季新高；前三季營收為71.89億元，年增137％。

25.房仲業者根據內政部運用電信業基地台的訊號統計全台人口分布，作出夜間經濟潛在熱區地圖，全台「夜間經濟」指數最高前六名均位在新北市，以永和最高。房仲業者指出，夜間人口充足反應實際入住率高，房價雖不如新興區域具有高期待值、而相對平穩，泡沫化風險低。

26.中南部國人北上度假，加上外國友邦組團來台參加國慶大典，今年最後一檔連假「雙十國慶連假」，台北君悅、晶華、喜來登、寒舍艾美、艾麗、萬豪、美福等城市觀光飯店，住房業績價、量齊揚，平均房價較去年同期成長4％至66％不等，平均住房率年增6％至47％。

27.宏碁集團旗下上市櫃、IPO老虎隊今年營運維持成長動能，其中建碁（3046）因切入電動車充電樁，加上工控市場大型專案回流，推升第三季營收站高、累計營收居18年來高點。

另展碁國際（6776）仍有明顯優於疫情前營運表現，其它包括倚天酷碁-創（2432）、興櫃海柏特（6884）、宏碁遊戲（6908）也都繳出累計營收站穩歷史新高的成績。

28.台北匯市連假前連二升，似有國慶行情撐盤，主要是美國「小非農」的9月ADP報告顯示就業降溫，美債殖利率應聲滑落，美股強彈帶動台股翻揚，激勵新台幣5日開盤即走升，在央行調節護航下，一早就順利收復32.2元價位，終場收在32.261元兌1美元，升值6.4分，匯價連二個交易日收高，總成交量15.25億美元。

29.谷歌4日發布的新一代手機：Pixel 8在外型上與Pixel 7類似，但主打人工智慧（AI）功能，能夠在使用者瀏覽網頁時自動提供內容大意，還能自動封鎖詐騙電話。

30.經濟部5日公布最新統計，2022年零售業營收規模突破4.2兆元，創歷年新高，近三年平均成長3.6％，也優於疫情前三年的平均2.1％。經濟部預估，今年可望站穩4.5兆元，續創新高。

31.配合都更危老政策的推動，金管會5日宣布，開放金控及銀行轉投資的資產管理公司（AMC），可擔任公辦都更案的「協議出資者」，以目前金融轉投資14家AMC的規模，投資動能接近1,600億元。

32.在電動車銷售強勁的拉抬下，福特（Ford）與現代汽車集團（Hyundai）今年第三季繳出漂亮成績單，在美國市場的汽車銷量，分別較2022年同期成長近8％與12％。

33.韓國電池大廠LG新能源（LG Energy Solution）近日宣布與日本豐田汽車（Toyota）簽署十年電池供應協議，自2025年起將提供鋰電池給後者在美生產的電動車使用。

此為LG新能源歷來規模最大的電池訂單，LG新能源將投資30億美元於美國密西根州霍蘭（Holland）工廠，以專門生產線為豐田肯塔基州工廠供應電池。

34.明年綜所稅免稅額可望調高，民眾後年申報綜所稅時即可有感減稅。物價上漲，明年綜所稅免稅額可望自現行9.2萬元調高至9.7萬元，加上標扣、薪扣等扣除額提高，四口之家最多可省稅2萬2,400元。

35.金融業者重視金融科技發展，金融總會5日公布金融科技相關調查結果，去年國內金融業者投資金融科技有293.22億元，較前一年大幅增加近85％，主因包括金融業者持續進行系統及軟硬體投資，及金控業者參與純網銀的現金增資，金總預估，今年投入金額將有369.34億元、成長25.96％。

36.工紙廠榮成（1909）受惠大陸漲價效應，9月繳出今年單月首度轉盈成績，自結9月本業營業利益8,607萬元，較8月成長5,920萬元，合併稅前盈餘2,130萬元，每股稅前盈餘0.01元。展望第四季傳統旺季，歐美節慶出口貨、大陸雙11電商貨等需求看增，法人估可望維持漲價動能，榮成營運拚逐月向上。

37.工業電腦大廠樺漢（6414）5日公布9月營收107.8億元、月增8.7％、年減1.9％；累計第三季合併營收299.2億元、季增3.3％、年增2.6％，而前三季合併營收達873.8億元、年增16.5％，雙創歷史同期新高。

38.全台最大連鎖健身房－世界健身事業（World Gym）4日通過證交所上市審議委員會核准股票第一上市案，將以「世界健身-KY」（2762）在台掛牌，最快明年第一季正式掛牌。看準疫後掀起健身潮，台灣World Gym今年營收要挑戰百億元高目標。

39.旭富（4119）災後重建加馬力！董事會通過啟動現增，擬發行1,200萬股，每股溢價80元，這是公司近十年來首度辦理現增案，預計募資9.6億資金可望在11月到位，將用於擴增觀音新廠產能，預計新廠2025年加入投產後，產能將增加5成。

40.在新青安房貸政策助攻下，購屋客戶紛紛回籠，助攻「代銷天王」海悅（2348）9月合併營收達5.43億元、月增1.3％、年增51.9％，年、月雙增；累計前三季營收達36.1億元、年增4.8％。由於海悅第四季將迎來自建案完工交屋潮，市場看多海悅第四季營運。

41.航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）5日同步大漲逾5％。法人指出，其利多題材主要受惠於西德州原油單日重挫5.6％，創下一年多來最大跌幅，有利航空業降低燃油成本，進一步推升多方買盤搶進。

B.利空因子：

1.受到通膨、升息影響，歐美地區服飾消費市場低迷，紡拓會秘書長黃偉基5日指出，今年是紡織業40年來最慘的一年。

在國際品牌去化庫存，採購力尚未恢復至疫情前水平，希望藉今年的台北紡織展（TITAS）廣邀全球15個重點市場、超過71個國際品牌買主來台採購，讓國內紡織業與國際買主能持續接軌，為台灣迎來更多商機與活水。

2.外資第三季大提款。金管會5日公布，外資9月淨匯出32.82億美元，從7月起連續三個月淨匯出共137.93億美元（約合新台幣4,387億元），創史上第三季外資淨匯出金額第四大。

3.路透社於本周稍早報導稱，美國已知會中國，預計將於本月更新半導體設備和先進人工智慧（AI）晶片的出口限制，5日最新報導指出，相關規範已處於最後審查階段，意即拜登政府很快將收緊對中限制。

4.主計總處5日公布9月消費者物價（CPI）調查結果指出，由於接連颱風豪雨推升蔬果價格，9月通膨率升至2.93％，創近八個月最高，不過，核心物價漲幅已創一年半新低，內銷品價也連兩季走跌，物價壓力可望放緩，不致構成二次通膨。惟受小犬颱風影響，10月通膨率有可能升逾3％。

5.美國最新失業數據顯示勞動力市場依然具有韌性，投資人觀望即將出爐的非農就業報告，態度轉趨謹慎，華爾街股市5日低開，道瓊工業指數最深跌近190點，三大指數在午盤過後曾一度轉漲，惟漲勢未能維持，終場仍收黑。

道瓊工業指數小跌9.98點，或0.03％，以33,119.57點作收；標普500指數下跌5.56點，或0.13％，收4,258.19點；那斯達克指數下滑16.17點，或0.12％，收13,219.84點；費城半導體指數下跌17.94點，或0.52％，收3,406.98點。

6.美國政府對華為8月底推出的新旗艦手機高性能晶片表達明確態度，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）4日指出，中國晶片獲得突破令人深感不安，商務部需要更多工具進行出口管制，喊話擴大商務部權限的法案需要獲得國會支持過關。

7.10月上旬最新面板報價出爐，大尺寸面板拉貨接近尾聲、需求走弱，不過在面板廠積極減產、平均產能利用率已經滑落到80％以下，支撐了面板價格，電視面板、監視器面板和筆電面板報價全面持平。10月下旬乃至11月面板價格走勢還要觀察後續面板廠減產幅度，以及買賣雙方之間的角力。（中性看待）

8.根據蘋果公司（Apple）呈交美國證交會（SEC）的文件顯示，該公司執行長庫克近日出售51.1萬股蘋果股票，稅後進帳4,150萬美元，此為兩年來最大規模售股。

9.國人平均每人有二張以上保單，許多含保單價值金的保單，遭詐騙集團盯上。警政署5日公布詐騙常見六大類型，其中投資詐騙件數最多，勸誘被害人進行保單質押或解約的詐騙，就歸類在投資詐騙中，有人繳了30多年的保單與保障瞬間化為烏有。

10.新纖董事長吳東昇5日表示，這波紡纖產業的景氣調整比金融危機的時候還嚴峻、時間還長，對紡纖產業的衝擊更大；整個紡纖產業環境真正回溫，恐怕要等到明年的第二季。

11.由於美國汽油需求現疲態、宏觀經濟低迷，抵銷OPEC+維持減產到年底的利多，使得國際油價繼4日暴跌每桶5美元，5日市場情緒雖然回穩而呈現小幅彈升，但油價勁升抑制需求的跡象已浮現，油市前景依舊烏雲未散。

12.美國公債殖利率飆升推高房貸利率，上周升破7.5％就快見到8字頭，攀上23年新高。受此影響，整體房貸需求較前周下滑6％，來到1996年來最低水位。

13.美國眾議院議長麥卡錫遭自家人逼宮罷免後，包括眾院多數黨領袖史卡利斯（Steve Scalise）、眾院司法委員會主席喬登（Jim Jordan）在內的共和黨人，4日均表態要角逐議長寶座。分析師指出，眾院領導權真空的亂象，將使得美國政府關門的機率一舉上升至8成。

14.全球首富馬斯克（Elon Musk）去年10月收購社交平台X（前身為推特）以來，因各種大幅度轉變讓X無法挽留許多廣告大戶。據路透報導，這導致X的每個月美國廣告收入，至少出現55％的年跌幅。

15.數據公司Altrata最新報告顯示，受到中國疫情封控、俄烏戰爭等因素影響，亞洲超級富豪人口在2022年下降約10.9％，為全球降幅最大的地區。

16.大陸一線城市8月底陸續推出「認房不認貸」政策，時間已滿一個月，惟成績似不如預期。據樂有家研究中心最新公布數據，深圳新房網簽成交量月減6％，且新房去化週期仍超過17個月。二手房占據深圳房市主導地位，但仍較上月微跌1％。

17.今年以來港股表現不佳，不只指數近日屢屢破底，每日成交額更陷入急凍狀態，無復昔日亞洲金融資本市場地位。為此，港府正多方設法活絡股市人氣，5日傳出的最新消息是，推動加快實施在颱風期間保持金融市場開放的提議，並指示工作小組在數周內加緊提交可行計畫。

18.沒有那麼悲觀了，渣打銀行財富管理團隊5日下調美國未來一年經濟衰退機率，從原本的70％下降至55％，渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示。且因美國政策利率已觸底，預期利率維持在高檔更長一段時間，並在明年第二季至第三季啟動降息。

19.散熱模組大廠尼得科超眾（6230）5日晚間突然丟出震撼彈，於公告中證實檢調單位5日至公司進行搜索調查。惟公告內容十分簡短，僅表示將全力配合檢調單位調查，並重申此搜索調查對公司財務、業務無重大影響。

20.近期中鋼（2002）股價直直落，成為外資提款機，但分析師認為股民未必要跟著跑，因為中鋼近年體質已有長足改善，就算鋼鐵業低谷期時間拉長，中鋼手上現金也算充裕，保有的借貸彈性空間很大。分析師直言，要短線賺價差現階段鋼鐵產業並不適合，可是跟著外資恐慌性拋售，也大可不必。

21.影音設備大廠圓剛（2417）9月營收2.91億元，月減1.37％，年減11.5％，累計前三季營收24.6億元，年減20％。子公司圓展（3669）9月營收2.13億元，月減6.48％，年減18％，累計前三季營收19.12億元，年減19.44％。

22.笙泉（3122）因股價波動達公布注意交易資訊標準，5日公告自結獲利，8月虧損960萬元，每股虧損0.02元。7月～8月合併虧損1,055萬元，每股虧損0.27元。

23.量測設備商德律（3030）9月營收為3.48億元，年減31.11％，單月每股稅後純益0.38元。累計前三季的營收為31.3億元，較去年同期下滑40.93％，前三季稅後純益7.22億元，較去年同期下滑54％，每股稅後純益3.06元，低於去年同期的6.78元。

24.PC產業第三季旺季不旺，鍵盤廠表現和前一季相當。群光（2385）受惠9月急單挹注，拉抬第三季自結合併營收為258.09億元、季增1.76％、年減15.79％。

致伸（4915）第三季合併營收157.24億元，較上季減少2.1％、年減29.61％。達方（8163）第三季合併營收68.44億元、季減0.65％、年減9.61％。

25.金屬機殼廠可成（2474）公布9月營收，受到終端需求疲弱導致旺季不旺衝擊，可成9月營收年減60.3％，降至11.86億元，累計第三季集團營收亦年減50％，惟展望2024年，預期品牌客戶高階機種將於第一季量產，可望挹注成長動能。