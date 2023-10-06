文新道場傳揚灶君文化 發表敬竈全書新解

為讓社會大眾更多地認識灶君信仰文化的內涵，文新道場於日前舉辦了《定吉凶-敬竈全書新解》新書發表會。文新道場長期以來一直致力於推廣司命灶君信仰，他們希望透過這本書的出版，將強調生命關懷的中國傳統灶君信仰文化傳播給更多人，讓社會充滿更多的溫馨和正能量。

在發表會中，《定吉凶-敬竈全書新解》一書的作者張家麟教授及插畫家崔家騏先生，分享他們的書寫和創作這本書的歷程。此外，還有一些宗教領域的專家學者，包括銘傳大學助理教授蔡秀菁、輔仁大學進修部宗教系講師謝宗榮、台北海洋科技大學健康促進與銀髮保健系楊文慧助理教授，從灶君靈籤的現代趨勢、灶君信仰專書的出版和傳播等不同面向，參與討論新灶君信仰的發展。當天，吸引了許多教徒、專家學者和對灶君文化感興趣的人前來支持，現場氣氛非常熱烈。

文新道場的負責人王聲文表示，灶君信仰的核心精神包括「快樂的生活」和「人寵平等」。為了讓年輕人更了解這個傳統信仰文化，他們邀請了知名宗教研究專家張家麟教授及其研究團隊，重新編寫清代流傳的《灶君全書》。他們將艱澀難懂灶君靈籤詩文，以言簡意賅的白話文方式進行重新詮釋，並加入了針對寵物和現代人困境的籤詩解釋。同時，加入了插畫，使整體內容的呈現，更為活潑、具吸引力，讓更多的年輕人和不同宗教背景的人都願意閱讀。

這本書不僅在內容及編排上進行了創新，還引入了現代科技的元素，即電子籤詩設計。王聲文提到，現代人非常忙碌，透過電子籤詩的方式，人們不必特地前往寺廟或道場，就可以隨時隨地尋求指引和解惑。這一創新使得宗教體驗更現代化，也更方便年輕人參與。

《定吉凶-敬竈全書新解》一書出版後，引起了廣泛關注，首刷1,000本很快就被索取一空。這本書不僅提供給文新道場的信眾，還贈送給了各地寺廟道院、圖書館，以及各大學宗教相關系所典藏，期待讓更多人能夠接觸到灶君信仰文化。而這本書只是一個開始，文新道場計畫明年舉辦學術研討會，邀請更多宗教、歷史及中文等相關系所的教授和博士生，以灶君信仰文化為主題發表論文，並將它們編纂成論文集出版，以繼續推廣司命灶君文化的理念。

文新道場是台灣少見的以灶君信仰為主的道場，他們致力於推廣快樂的生活和人寵平等的理念。《定吉凶-敬竈全書新解》的問世標誌著一個嶄新宗教信仰體驗的誕生。透過這本書，現代人可以輕鬆愉快的方式面對生活中的困難，找到內在的平靜，並學會尊重生命。隨著文新道場的努力，我們可以期待看到更多引人入勝的宗教出版物的問世。