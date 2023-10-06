1006群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益期貨研究員徐楨榕為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.美股小打小鬧，靜待非農，今晚決勝負!

2.10年債殖利率方向端看非農與CPI!

3.經濟數據10/6非農業就業人口、失業率、平均時薪

4.里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金表示，導致美國公債殖利率飆升的是強勁經濟數據以及公債大量發行，現在殖利率只是回到了過去幾年更為正常群益早安講師並無經營任何通信群組或社群的水準。

5.舊金山聯邦準備銀行總裁戴利表示，隨著美國貨幣政策「深入」限制性領域，在實現2%通膨率方面取得了很大進展。如果勞動市場和通膨繼續降溫或者金融環境依然吃緊，那麼決策層就可以維持利率不變。近期債券市場的收緊約相當於又升了一次息，因此沒有必要進一步收緊。

6.消息人士週四向《路透》指出，美國政府限制晶片製造設備向中國出口的最新規定處於最後審查階段，顯示拜登將更新限制晶片及晶片製造工具出口中國的法規。法規更新將收緊對中國的出口限制並修補2022年10月7日首次公布此規則中的漏洞，可能進一步加劇美中兩國緊張關係。

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。