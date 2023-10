Canada Goose發表2023秋冬全新系列商品

來自加拿大Performance Luxury Lifestyle領導品牌Canada Goose,秉持著 「Live in The Open心向無界」的理念,鼓勵人們走向自然、探索自我,10 月5日舉辦「Live in The Open 心向無界」活動,將心向無界的精神更深切地傳遞給每個人,同時並發表2023秋冬全新系列商品。

本季亮點著重於首次專為女性設計的Clair外套系列,將女性的柔軟曲線表露無遺,搭配採用Aira彈性面料,將機能、舒適與時尚感完美揉合。另一亮點則是採用了二種不同有機、可回收防撕裂的面料製成的Paradigm系列,經由不同材質的面料拼接,讓最受歡迎的經典款式,賦予摩登現代風格,

「Live In The Open心向無界」生活型態的最佳詮釋

鳳小岳與Jessie戶外約騎乘沙灘車山林裡自由穿梭,完美詮釋「Live in The Open心向無界」的理念。圖/業者提供。

熱愛戶外活動的鳳小岳夫婦,從初次約會迄今,約會都是諸如海邊攀岩、爬山、泡野溪溫泉等充滿挑戰的行程,山林海邊少不了他們甜蜜的足跡。二人首度出席公開活動,就獻給對大自然也同樣尊重、熱愛的Canada Goose,品牌所傳遞的「Live In The Open心向無界」的理念,鼓勵人們從大自然裡獲得力量,面對挑戰無所畏懼,由二人來詮釋極具說服力!

「我很怕冷!但我又好喜歡冬天的裝扮。」鳳小岳如是說。鳳小岳和Jessie因為都非常喜歡待在大自然裡活動,所以他們夫妻對於服飾的機能性要求很高,並且要兼顧到舒適性。現在機能服飾也正在時尚潮流中掀起 Gorpcore 風潮,越來越多時髦的時尚人士於穿搭中巧妙的搭配機能服裝。

「像我身上這件Paradigm Freestyle 異材質拼接背心,不只是單純的一件白色背心而已,採用了二種不同有機、可回收防撕裂的面料,頂尖的防水保暖外,對環境的影響也降到最低,時尚又兼顧永續。」,「而且背心廓形簡約俐落,以台灣的氣溫來說非常實穿、好搭配,我現在腦海裡就可以想像出好幾種穿搭風格,你們接下來可以看到這件背心這個秋冬超高的出場率!」

可帥可美的多變風貌 Jessie演繹全新女性典範

身穿Canada Goose 2023秋冬全新黎明藍色的Clair Vest背心的Jessie,立刻讓人眼睛一亮,背心腰線微收和下擺微弧形的輪廓,搭配Aira雙面彈性布料,讓背心整體呈現霧面質感,展先出女子柔美的一面。「我很喜歡這件背心!腰線的設計展露了女性曲線,提供日常穿搭的靈活度,可以依據不同場合搭配裙裝和褲裝,很適合我常常要轉換身份時,變化不同的造型。」

從時尚到Lifestyle全方面支援

頂級禦寒服飾霸主Canada Goose,自成立以來一直以尊重大自然,人類與自然共存的目標前進。為了讓更多人發現大自然的美妙,近一步推廣「Live In The Open心向無界」的生活型態,鼓勵人們積極走向戶外,勇敢面對日常各種挑戰!全系列商品設計毫無疑問也以此為核心,支援都會日常、或是戶外探索的各種裝扮,不論是時髦的聯名系列,或是經典的單品,都能滿足探索這個世界的好奇心。全系列即日起在新光三越A9專門店購買。