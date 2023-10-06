2023台灣國際智慧能源週X台灣國際淨零永續展 10月登場

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邁向零碳是國際主流共識，經濟部預測，2040年臺灣綠電年發電量將達1,700億度，占比可望達50%，碳盤查、碳交易的綠色商機產值也預估超過5.9兆元，拓展綠能為備受關注課題。由外貿協會（TAITRA）與SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟（GESA）共同籌辦的年度指標能源產業展-2023年「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」，將於10月18日至20日在台北南港展覽1館盛大展出。展出規模創歷年新高，共計350家能源業者展出高達1,275個攤位，規模較去（2022）年成長28%。兩大展覽主軸扣合臺灣能源策略發展，掌握趨勢脈動、帶動龐大商機。

展覽聚焦太陽光電、風力能源、智慧儲能、多元創能（氫能、海洋能等前瞻性能源）等多項能源產業鏈的技術及綠色轉型新方案，例如：國內首家取得再生能源售電業執照的陽光伏特家，提供綠電交易服務，客戶類別橫跨科技、金融及電信業，今年將於展覽現場提供綠電媒合服務，積極擴大合作領域夥伴。另外，根據統計，近五年台灣離岸風電發電量平均年增高達135%，成長強勁。全球最大離岸風電沃旭能源及臺灣離岸風電標竿企業風睿能源此次也將參展，展現離岸風電的開發、建置及資產管理技術。

在政府政策帶動下，儲能需求商機進入爆發成長期。儲能展商之一的盛齊綠能，將展示在地化及注重安全性的儲能系統，建置一站式服務，搭配多家國際大廠已取得UL與IEC認證之電池設備，專攻電力交易平台、光電結合儲能，以及用電大戶與用戶端等多樣化技術解決方案。聯華林德則提供完整氫能產業鏈解決方案，貫穿上、下游先進技術與設備、市場經驗和專業供氫服務能力，包含氫氣生產、純化、液化、儲運和應用等，有經全球多地驗證的加氫站及氫能設施，供給氫能客車、巴士卡車等載具運行。

由社團法人台灣海洋能發展協會號召「海洋能前瞻科技專區」將於今年展會首次亮相，攜手國立臺灣海洋大學、富連海能源科技、聯達行、明耐洋流、源達機電等國內外海洋能開發商、設備商與學術單位，展示國內外最先進的海洋能科技與商轉解決方案，透過提供全方位關鍵技術服務、人才培育與商機媒合的海洋能交流平台，助力政府加速發展海洋能的決心，邁向淨零碳排的目標。

借力綠色產業強勁的成長動能，「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」規劃四大展區，包含台灣國際太陽光電展、台灣國際風力能源展、台灣國際智慧儲能應用展、台灣國際多元創能展，完整串聯再生能源產業鏈。今年度「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」首創綠色金融館及節能減碳諮詢服務，將進一步助力企業掌握碳稅趨勢，加速零碳能源導入，而英國館、芬蘭館、比利時館及丹麥館等則積極促進跨國交流及媒合服務，參觀者可充分掌握全球趨勢、挖掘國際商機。

Energy Taiwan及Net-Zero Taiwan除匯聚再生能源及淨零永續解決方案，協助參展企業開拓市場商機及促進交流，近年來更致力攜手參展企業落實ESG理念，自展覽呈現自身的永續行動力。今年入圍企業共有15家，均大量採用環保再生材質打造創意攤位、推出講座及遊戲與參觀者互動，寓教於樂同時提倡永續理念。今年競賽經由「永續材質與設計」、「永續教育互動」、「企業社會責任」及「展場人氣」四項評選標準，最後選出白金、金、銀前三名得獎企業，以及「人氣獎」和「創意獎」兩項特別獎，將於展覽最後1日進行頒獎。

2023年「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」開放登錄參觀，登記參觀及各項活動最新消息，請參考展覽官網 （https://www.energytaiwan.com.tw）；大會活動計論壇（ https://www.energytaiwan.com.tw/zh-tw/calendar/event-calendar.html）。