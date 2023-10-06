友達13.5吋與60吋Micro LED透明顯示器獲2023 SDIA前瞻顯示大賞金銀雙獎

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

友達宣布以「13.5吋透明超高像素密度（163ppi） Micro LED 顯示器」及「60吋高透明度Micro LED顯示器」，榮獲由經濟部產業發展署、智慧顯示產業跨域合作聯盟主辦之「2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞」最高榮譽金質獎與銀質獎肯定。

友達推出全球最高解析度163 ppi的13.5吋透明Micro LED顯示面板，並獲得2023 SDIA前瞻顯示大賞金質獎。此面板穿透率高達55％，並擁有5,000 nits高亮度表現及窄邊框設計，為使用者帶來全新的穿透式透明顯示體驗、呈現高畫質的細膩影像，以及高科技感虛實整合的應用氛圍。友達積極布局智慧移動場域，致力於將透明顯示技術應用於智慧車艙之中，包括數位儀表板、抬頭顯示骷搬嶙鶌蕵废到y等車用空間，打造更加人性化的空間，進一步拓展透明顯示應用的可能性。

友達也運用彈性無縫拼接技術，打造大尺寸透明顯示器。本次獲得銀質獎的60吋高透明度Micro LED面板，擁有600nits的全畫面亮度、大於60％的穿透率以及超過NTSC 110％的優異廣色域表現，無縫拼接技術可滿足更多樣化的尺寸需求，並可依需求靈活應用於如家庭玄關的智慧窗屏、零售場域的智慧展示櫥窗，或導入觀光巴士與船舶窗屏進行智能導覽等多種場域，呈現最適合的顯示效果，擁有客製化、適應多元型態之顯示應用優勢。