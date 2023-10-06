最「牛」零售宅食，晶華推出三款全新冷凍牛肉麵禮盒

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為持續並擴大搶攻「宅食經濟」商機，晶華酒店集團推出三款冷凍熟食牛肉麵全新品項，包括有五星主廚團隊研發的「晶華花椒牛肉麵」、「晶華紅燒牛拌麵」以及「晶華牛小排麵」，即日起於晶華酒店一樓Regent Gift Shop外帶櫃以及「晶華美食到你家」美食外賣平台開賣，每款售價300元起，10月22日前訂購可享9折優惠。

響應台北市政府10月7日至9日於圓山花博公園舉行的「國際牛肉麵節」，晶華酒店除了將在現場販售經典款牛肉麵，也將提供這三款全新牛肉麵禮盒的搶先預購，歡迎牛肉麵的愛好者前來共襄盛舉。

「晶華紅燒牛肉麵」是晶華酒店的招牌菜色，自從在《2012年第八屆台北國際牛肉麵節》得獎之後，點用率長紅至今，主廚團隊曾經多次受邀到香港、東京、北京、上海以及紐約進行客座交流，推廣這一款經典的台灣美味。2013年晶華推出牛肉麵冷凍禮盒，每年為酒店帶來了超過千萬元的業績。鑑於牛肉麵禮盒市場廣受歡迎，主廚團隊集思廣益、精益求精，耗時近半年打造出全新三款別具特色的牛肉麵禮盒，期望服務更多、更廣的識味饕客們。

滋味清辣且香氣十足的「晶華花椒牛肉麵」，選用的部位是牛腱心，湯頭的熬煮過程也遵循酒店的五星標準，先將牛大骨、牛腱心塊和青蔥、薑、洋蔥分別煎炒，逼出香氣後再入鍋燉煮，煎炒過後的食材讓湯頭更加濃郁，醇厚的湯底加入畫龍點睛的新鮮花椒，為入口的尾韻增添一絲辛香滋味，帶給味蕾不同層次的享受。

「晶華紅燒牛拌麵」使用的是口感Q彈的手打麵條，拌醬的部分是以晶華經典紅燒牛肉麵的做法為基礎，再加入香濃的豆瓣醬、辣豆瓣、糖、白胡椒粉等香料一同細細熬煮後收汁而成，肉塊則是選擇半筋半肉相互搭配，口感豐富、味道鹹香微辣。

第三款「晶華牛小排麵」冷凍禮盒是由清燉、紅燒兩種口味各一組成，清燉口味是採用中西合併的作法，先將牛大骨、牛小排和青蔥、薑、洋蔥分別煎炒，逼出香氣後再入鍋燉煮約2至3小時，為了避免湯汁過度油膩，上述食材在煎炒過後還要以清水沖洗，將焦色與多餘的油質去除以保持湯色的清澈。同時，牛大骨的骨髓也要在入鍋燉煮之前取出以避免騷味，燉煮完成的牛小排還要再以原高湯滾煮一次確保入味。

紅燒口味「晶華牛小排麵」是將洋蔥、蔥、薑及辣椒炒香後，再與汆燙後的牛小排拌炒，接著加入醬油、米酒及蠔油上色，讓肉質更加鮮甜的小秘訣則是使用具有甜味的蔬菜進行調味，並加入草果及桂皮等綜合香料一起悶煮，為原本濃醇的湯頭增添滋味豐富的香氣。