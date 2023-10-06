InnoVEX 2023未來之星獎項得主– LiPro Vision將智慧運動眼鏡提升至新境界

LiPro Vision是一個台灣科技新創團隊，致力於為喜歡戶外活動的人製作智慧運動眼鏡的光機引擎（Optical Engine）。他們所研發的奈米級超穎光機引擎Metalens Optical Engine（MOE），是目前唯一能解決智慧眼鏡廠商及使用者所面臨卻始終無法解決的痛點，包括外型笨重、電池續航力低及戶外豔陽照射下因亮度不足導致資訊看不清楚等問題。在2023年9月中，InnoVEX團隊採訪了LiPro Vision的CEO兼共同創辦人林淵博博士，討論他們的產品、未來發展和市場差異化，以及他們在InnoVEX 2023的參賽過程與獲得未來之星獎的經驗。

林博士表示，LiPro Vision的MOE解決方案整合了兩項非常尖端的技術，包括超穎光學鏡片（metalens）與內嵌微型驅動電路（Micro IC）之透明Micro LED顯示器，所以才能提供輕便、省電又高亮度的顯示效果。然而，由於上述兩項技術都非常先進，所以在團隊創立初期，要說服政府機關或私人企業投資LiPro Vision所需的經費相當地艱難。

LiPro Vision的CEO兼共同創辦人林淵博博士。圖／TCA提供

智慧運動眼鏡是一個頗具市場潛力的產品，而LiPro Vision所研發的超穎光機引擎（MOE）更是扮演不可或缺的解決方案之一。因此， LiPro Vision在創立初期便聚焦於運動利基市場，持續精進、優化產品，以滿足客戶的需求。在此同時，MOE整合的超穎光學鏡片（metalens）及內嵌微型驅動電路（Micro IC）等兩項技術，因分別具輕薄、低功耗及高亮度特性，亦可應用於不同領域，包括汽車、攝影機與其他產業產品。林博士指出，目前該公司主要研發重心仍然放在運動科技產業，等以後有足夠的人力資源和資金時，再考慮將兩大主要技術，拓展到其他行業和領域。

對於同樣處在創業初期的新創團隊或公司，林博士建議，在科技創新與市場區隔上都要不斷演化精進，以創造差異化之競爭優勢。另，由於大部分的新創公司在早期階段資源有限，因此選擇B2B市場可能會比主流的B2C市場更有機會存活；不管新創公司提供的是什麼產品或服務，必須要將他們的產品與競爭對手區分開來，並且要能完整解決他們客戶的痛點。

以LiPro Vision所聚焦的智慧運動眼鏡市場為例，雖然該市場並非是一般消費者的主流市場，但具有持續成長的巨大市場潛能，對於新創公司而言，反倒是一大商機。據林博士介紹，智慧眼鏡的主要元件之一是光機引擎（Optical Engine），雖然全球非常多新創公司或企業投入這一項創新產品，然而目前還沒有一家公司的產品能夠完全滿足市場需求。而LiPro Vision掌握最佳解決方案的核心技術，且看好這一個市場，因此全力投入這個產品的開發。對於LiPro Vision來說，該公司研發的新世代光機引擎技術需要新的生態系，因此該公司不僅需要資金來精進優化產品外，也非常需要策略合作夥伴的加入，讓這項創新產品能夠更早進入運動利基市場，進而滲透入消費者主流市場。林博士表示，智慧運動眼鏡市場潛力巨大，因此歡迎對這個行業感興趣的新創公司或企業加入，成為策略合作夥伴。

LiPro Vision的MOE解決方案整合了超穎光學鏡片與內嵌微型驅動電路之透明Micro LED顯示器。圖／TCA提供

對於LiPro Vision而言，在該公司超穎光機引擎（MOE）進入消費者主流市場之前，必須先在所選定的運動眼鏡市場，累積足夠的顧客或使用者回饋，做為優化產品的依據。林博士認為，在當今時代，市場不僅限於單一地區。在今年1月，LiPro Vision參加了CES 2023，獲得相當多的正面評價，也因此發現到歐洲和美國都有龐大的體育人口和運動眼鏡製造商，因此預計當明（2024）年公司正式成立之後，將優先考慮切入歐洲和美國市場。明年的主要目標是：完成高解析度的原型機開發，同時積極與策略合作夥伴合作，實現200萬美元募資目標。

在InnoVEX 2023展會期間，LiPro Vision加入了由經濟部所成立的TREE計畫（科專事業化生態系推動計畫，Taiwan Research-Institute Entrepreneur Ecosystem Program）新創主題館，並有機會與30多家創投與潛在供應商會面，還與企業、機構和私人單位進行了100多場對接活動。LiPro Vision獲得了InnoVEX 2023新創競賽的未來之星獎項，這是個針對早期新創公司所設立的項目。林博士指出，該公司明（2024）年的目標是推出更高解析度、全屏幕和4倍亮度的產品，相信這些功能和規格將更符合未來市場的需求。

林博士表示，參加InnoVEX 2023展會，讓LiPro Vision打開了新機會的大門，由於InnoVEX的完整安排和行銷，讓他們的產品在InnoVEX 2023期間收到來自多方的詢問。展覽結束之後，獲得了更多創投和其他潛在投資者的關注。贏得未來之星獎項後，許多投資者已與他們洽談投資事宜。對他們來說，InnoVEX在募資與尋找策略合作夥伴方面幫助非常大。

一年的時間可以讓早期新創公司推出能改變市場規則的更新版產品，LiPro Vision希望能在InnoVEX 2024之前，能夠推出更高PPI（每平方英吋像素數）的產品，而這項規格的推進，能讓智慧運動眼鏡在大太陽底下清楚地顯示更多資訊，包括運動、生理、GPS等資訊及接收簡訊。

林博士指出，AR運動眼鏡利基市場具有巨大的商機潛力，如果有新創團隊對AR運動眼鏡行業感興趣，歡迎在InnoVEX 2024中，與LiPro Vision一起探索並開發AR運動眼鏡商機。

新創競賽可能會讓許多新創公司產生壓力而望之卻步，但林博士表示，除了獎品外，其對新創公司還有各種好處。林博士認為，透過參加新創競賽，新創公司可以進一步檢查和改進他們對於消費者痛點所提出的解決方案、商業模式或財務計畫。由於評審團是由創投組成，新創競賽是瞭解潛在投資者的最佳途徑。如果能贏得獎項，不僅可獲得獎金，還能獲得投資者的關注。