實威國際SOLIDWORKS創新日即將登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

SOLIDWORKS 2024最新版本即將發表，達梭系統和SOLIDWORKS台灣總代理實威國際(8416)將在台灣舉辦多場「達梭系統SOLIDWORKS創新日2024新產品發表會」，分別於台南、新竹、台中、台北舉辦四場活動，這次主題為「雲享共創，智協未來」，傳達雲端協作的全新未來設計研發體驗。

此外，這次也透過AI生成式繪圖，將SOLIDWORKS 2024率先曝光的10大增強功能作為Prompt(提示詞)，使每一個增強功能繪製成各具特色、吸睛的擬人化角色。

今年度的達梭系統SOLIDWORKS創新日活動，搭配最火熱的AI和機械學習應用，以及全球關注ESG碳排放議題，議程主軸以SOLIDWORKS 2024新功能為核心，準備了結合智能機械學習的最新設計應用，及透過事前模擬優化產品，幫助使用者從設計、製造、銷售3個面向讓減碳達陣，透過達梭系統3DEXPERIENCE平台這一切都可以連結雲端，讓世界各地的夥伴共享協作。

在新的增強功能上，SOLIDWORKS 2024也率先曝光了10個增強功能，從版本兼容、零組件、工程圖、鈑金、電氣電路到產品渲染都囊括在內，完整的增強功能解說都將在SOLIDWORKS創新日中登場。

「達梭系統SOLIDWORKS創新日2024新產品發表會」還將邀請企業代表經驗分享、創新理念的主題議程和製造轉型密切關聯的3D列印、逆向工程、協作機器人與3D視覺應用。