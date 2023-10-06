《金融》金管會助攻都更危老 AMC業務規範3鬆綁

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【時報記者林資傑台北報導】金管會為配合政府都更危老政策，宣布放寬金控或銀行轉投資的資產管理公司（AMC）營運原則，准許AMC可參與公辦都更案出資、僅擔任都更危老諮詢或管理顧問，及辦理都更計畫核定前墊付款可免計入銀行法限額規定控管等3大鬆綁，現行14家業者均可受惠。

金控及銀行過去轉投資成立AMC，早年多為專責處理不良債權、降低逾放比，隨著整體營運狀況穩定後業務量大減，金管會於2014年訂定「AMC營運原則」推動轉型，在經營風險可控下逐步開放AMC可協助危樓、海砂屋改建、都更、承受爛尾樓等業務。

對於近期銀行公會提出AMC可協助擴大承作都更或危老改建案，金管會經通盤研商後決議鬆綁3大限制。首先，過去AMC僅能在擔任都更危老案實施者或起造人時，才能提供危老諮詢及管理顧問服務，此次鬆綁准許可單獨受託辦理都更危老諮詢及管理服務。

其次，目前規定AMC必須為都更危老案的實施者或起造人，才能參與該都更危老案注資，此次放寬准許參與公辦都更案注資。最後，允許AMC辦理都更計畫核定前所墊付款項，免與金控旗下銀行或母行同類案件併計納入銀行法規定限額控管，以增加AMC業務承作彈性。

依據AMC營運原則規定，金控或銀行旗下AMC墊付款項、挹注資金及購置不動產總額不得高於淨值的7倍，截至今年上半年，金控及銀行旗下共14家AMC淨值合計達259億元，墊付款項總額為227億元，距離「天花板」約1800億元仍有充裕承作空間。

同時，為強化金控及銀行對AMC管理、確保AMC財務務健全經營，金管會此次也修法強化金控或銀行對旗下AMC管理，包括應依照自身集團性質，訂定對AMC風險管理指標及限額、應每半年檢視AMC營運狀況及業務發展情形，及訂定AMC內控制度應明定事項。

金管會表示，金控或銀行轉投資的AMC並非金管會監理金融機構，惟AMC經營良窳將影響所屬金控或銀行信譽，故期許金控及銀行對AMC子公司善盡督導管理之責，強化AMC子公司內部控制，穩健經營。