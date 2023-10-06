《金融》金融三業前8月賺逾6051億元 年增達11%

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】金管會公布金融三業最新獲利狀況，金融三業2023年前8月稅前淨利6051.07億元，較去年同期增加達599.95億元或11.01％，成長幅度較前7月5.04％顯著躍升。其中，銀行業及證券期貨業分別躍增21.6％及45.77％，保險業衰退幅度亦顯著收斂至15.39％。

銀行業前8月稅前淨利3755.9億元，年增達667.2億元或21.6％。其中，國銀3458億元、年增達29.4％，信合社32億元、年增達21.4％。外銀在台分行95.9億元、年減2.9％，陸銀29.5億元、年減達35.1％，票金及儲匯分別年減18％及52.5％。

證券期貨業前8月稅前淨利706.16億元，年增達221.74億元或45.77％。其中，券商545.73億元、年增達189.49億元或53.19％，期貨商50.13億元、年增達15.86億元或46.28％，投信業110.31億元、年增16.39億元或17.45％。

保險業前8月稅前淨利1589億元，年減289億元或15.39％，但衰退幅度較前7月30.49％減半。其中，壽險業1493億元，年減達1150億元或43.5％，主因投資收益縮水。產險業96億元，年增達765億元、顯著由虧轉盈，主因擺脫防疫雙險理賠風暴。

銀行局副局長童政彰分析，由於今年股債市波動相較去年輕微，國銀處分利益、股利收入及金融資產評價利益同步增加，挹注投資及其他淨收益。升息帶動利差擴大，帶動利息及手續費淨收益齊揚，三大獲利支柱同步成長帶動獲利表現亮眼。